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        Haberler Dünya Ortadoğu Husiler ABD'ye ait uçak gemisini hedef aldıklarını duyurdu | Dış Haberler

        Husiler ABD'ye ait uçak gemisini hedef aldıklarını duyurdu

        Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde düzenlediği saldırılarda ABD'ye ait iki destroyer ile bir uçak gemisini hedef aldığını duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin Yemen'deki Iran destekli Husilere yönelik hava saldırıları düzenlediğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 01:32 Güncelleme: 13.11.2024 - 01:40
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        Husiler: ABD'ye ait uçak gemisini hedef aldık
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        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı görüntülü açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi. Seri, Husilerin Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 8 saat süren iki saldırı düzenlediğini açıkladı.

        AA'nın haberine göre; ilk saldırıda Umman Denizi'ndeki ABD uçak gemisi "Abraham Lincoln"un insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle hedef alındığını kaydeden Seri, bunun ABD'nin Yemen'e düzenleyeceği saldırıya hazırlık yaptığı sırada gerçekleştiğini belirtti.

        Husi lider, ikinci saldırıda ise Kızıldeniz'de ABD'ye ait iki destroyerinin hedef alındığını ifade etti. Söz konusu saldırıların Filistin ve Lübnan halkını desteklemek için gerçekleştirildiğini kaydeden Seri, Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarının, Gazze Şeridi'ndeki abluka kaldırılıncaya, Gazze ve Lübnan'daki saldırılara son verilinceye kadar devam edeceğini vurguladı.

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        Husilere bağlı sözde Savunma Bakanlığı Manevi Yönlendirme Dairesi Müdür Yardımcısı Abdullah bin Amir, ABD güçlerine karşı önleyici bir askeri eylem yapıldığını belirtti.

        ABD tarafından henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

        KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

        Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

        Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

        ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

        ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

        ABD'DEN HUSİLERE HAVA SALDIRISI

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin Yemen'deki Iran destekli Husilere yönelik hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

        Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Yemen'deki Husilere ait birden fazla silah depolama tesisine hava saldırısı düzenlediğini belirten Ryder, bu operasyonların Husilerin ABD koalisyon güçlerine yönelik saldırılarına karşılık yapıldığını söyledi.

        Ryder, ayrıca, 11 Kasım'da CENTCOM kuvvetlerinin Babulmendep Boğazı'nı geçerken uğradığı Husi saldırısını başarılı bir şekilde püskürttüğünü ifade etti.

        Geçiş sırasında USS Stockdale ve USS Spruance muhriplerinin "en az 8 tek yönlü saldırı, mürettebatsız hava sistemi, 5 gemisavar balistik füze ve 3 gemisavar seyir füzesi tarafından saldırıya uğradığını" belirten Ryder, saldırıların engellenmesi sonucu gemilerin hasar görmediğini ve hiçbir personelin yaralanmadığını söyledi.

        Ryder, uçak gemisi Abraham Lincoln'e yönelik saldırı iddiasına ilişkin ise "Bu konuda herhangi bir saldırıdan haberdar değilim." dedi.

        Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı görüntülü açıklamada, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde ABD kuvvetlerine yönelik iki ayrı saldırı gerçekleştirdiklerini açıklamış, ilk saldırıda ABD uçak gemisi "Abraham Lincoln"un insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle hedef alındığını, ikinci saldırıda ise Kızıldeniz'de ABD'ye ait iki destroyerinin hedef alındığını duyurmuştu.

        Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

        Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

        ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıklamıştı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #YEMEN
        #haberler
        #ABD
        #Husiler
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