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        Haberler Dünya Husiler: Kızıldeniz'de İngiliz petrol gemisini hedef aldık

        Husiler: Kızıldeniz'de İngiliz petrol gemisini hedef aldık

        Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de İngiltere'ye ait bir petrol gemisini hedef aldıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 13:56 Güncelleme: 17.02.2024 - 13:56
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        Husiler, İngiliz gemisini hedef aldı
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        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, "Kızıldeniz'de çok sayıda uygun deniz füzesiyle İngiliz petrol gemisi POLLUX'u vurduklarını" belirtti.

        Seri, hedef alınan petrol gemisinin isabet aldığını aktardı.

        Saldırının Filistin halkına destek amaçlı gerçekleştirildiğini ifade eden Seri, Filistin halkına yönelik saldırıların durdurulup abluka kaldırılıncaya kadar İsrail gemilerine ve işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemilere yönelik saldırıların devam edeceğini kaydetti.

        Öte yandan, İngiltere tarafından saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

        KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

        Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

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        ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

        Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

        ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

        Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

        Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

        Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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