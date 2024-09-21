Husilerin lideri: Birçok ülkede bulunmayan gelişmiş askeri silahlara sahibiz

Yemen'de İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, pek çok ülkede bulunmayan gelişmiş askeri silahlara sahip olduklarını, bunların başında da füze gücünün geldiğini belirtti.

Husi, başkent Sana'yı ele geçirmelerinin 10'uncu yıl dönümü münasebetiyle bir televizyon konuşması gerçekleştirdi.

"Birçok ülkede bulunmayan gelişmiş askeri silahlara sahibiz ve bunların başında da hayati ve etkin bir rol oynayan füze gücü geliyor." diyen Husi, Yemen'in deniz gücü, insansız hava araçları (İHA), kara kuvvetlerinin oluşumu ve geliştirilmesi konularında ileri bir seviyeye ulaştığını kaydetti.

Husi, füze gücünün, Yemen halkının, düşmanlarına karşı kullandığı vurucu askeri bir güç olduğunun altını çizdi. REKLAM ABD ordusuna ait bir MQ-9 tipi silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) düşürdüklerini hatırlatan Husi, bunun düşmanlarla mücadelede önemli bir başarı olduğunu dile getirdi. Lübnan'daki gelişmelere de değinen Husi, "İsrail'in Hizbullah ve Lübnan halkına yönelik saldırılarının ümmete karşı bir saldırı ve gerilimi tırmandıran ve suç teşkil eden bir adım olduğunu" ifade etti. Husilerden 16 Eylül'de yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'e karşı Gazze Şeridi'ne destek çerçevesinde yürüttükleri mücadele sırasında düşürülen MQ-9 tipi SİHA sayısının 10'a yükseldiği belirtilmişti.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. REKLAM ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.