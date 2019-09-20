Hustlers: Jennifer Lopez'in başrolünde bir striptizciyi canlandırdığı film Malezya'da yasaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBBC

Hustlers: Jennifer Lopez'in başrolünde bir striptizciyi canlandırdığı film Malezya'da yasaklandı

Ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'in başrolünde oynadığı Hustlers filminin gösterimi 'içerdiği müstehcen sahneler' nedeniyle Malezya'da yasaklandı.

Hustlers: Jennifer Lopez'in başrolünde bir striptizciyi canlandırdığı film Malezya'da yasaklandı
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'in başrolünde oynadığı Hustlers filminin gösterimi 'içerdiği müstehcen sahneler' nedeniyle Malezya'da yasaklandı.

Malezya'da radyo, televizyon ve sinema yayınlarını denetleyen kamu kuruluşu, filmde yer alan dansların erotik olduğunu, çıplaklık içerdiğini ve filmin birçok sahnesinde uyuşturucu kullanımının görüldüğünü ifade ederek 'kamuya açık alanlarda yayınlanması sakıncalıdır' dedi.

Hustlers, hem ABD'de hem de Avrupa'da vizyondaki filmler arasında gişe hasılatı bakımından ilk sıralarda yer alıyor.

Film, bir grup striptiz dansçısı kadının zengin müşterilerini soymak için yaptıklarını konu alıyor.

Constance Wu ve Julia Stiles'ın da yer aldığı film kadrosunda Lizzo ve Cardi B gibi şarkıcılar da küçük roller üstleniyor.

Film 2015'te New York Times gazetesinde yayımlanan ve viral olan bir makaleden esinleniyor.

Film 13 Eylül'de Türkiye'de de gösterime girmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de Müslüman yolcu, 'tuvalette sifonu iki kez çekti', uçuş iptal edildi
BBCABD'de Müslüman yolcu, 'tuvalette sifonu iki kez ...
SON DAKİKA! Husilerden bir tehdit de Birleşik Arap Emirlikleri'ne! - Haberler
BBCHusilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef ...
Taliban: Trump müzakereleri yeniden başlatmak isterse kapımız açık
BBCTaliban: Trump müzakereleri yeniden başlatmak isterse ...
Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
BBCTunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
Rusya, kara sularına girdiği gerekçesiyle Kuzey Kore'ye ait iki tekneye el koydu
BBCRusya, kara sularına girdiği gerekçesiyle Kuzey ...
İsrail seçimleri: Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu bu kez az farkla kaybediyor
BBCİsrail seçimleri: Sandık çıkış anketlerine göre ...
Lord of the Rings/Yüzüklerin Efendisi: Gelmiş geçmiş en büyük bütçeli dizinin çekimleri başlıyor
BBCLord of the Rings/Yüzüklerin Efendisi: Gelmiş geçmiş ...
Hava kirliliği plasentaya kadar inerek 'doğmamış bebekleri de etkiliyor'
BBCHava kirliliği plasentaya kadar inerek 'doğmamış ...
#TetrisChallenge: Zürih polisinin başlattığı trend dünyaya yayılıyor
BBC#TetrisChallenge: Zürih polisinin başlattığı trend ...
Suudi petrol tesislerine saldırı sonrası İran'dan ABD'ye mektup: 'Saldırılırsa anında misilleme yaparız'
BBCSuudi petrol tesislerine saldırı sonrası İran'dan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X