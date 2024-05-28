Survivor'da kim elendi? 28 Mayıs Survivor All Star'da kim gitti?
Survivor All Star'da, eleme düellosu için nefesler tutuldu. Eleme potasında yer alan Özgür, Seda, Batuhan, Ogeday eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme gecesinde, bir yarışmacı bu akşam adaya ve Survivor hayallerine veda etti. İşte 28 Mayıs 2024 Salı Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı...
Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. Eleme gecesinde, haftanın eleme adayları adada kalma mücadelesi verdi. Günün sonunda eleme düellosunu kaybeden yarışmacı ise Survivor'dan elenen isim oldu. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 28 Mayıs 2024 Survivor All eleme potasında kimler var?" İşte 28 Mayıs Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Özgür
Seda
Batuhan
Ogeday
SURVİVOR'DA EŞLEŞMELER BELLİ OLDU!
Seda ile Batuhan
Ogeday ile Özgür karşılacak
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 28 MAYIS 2024?
Survivor'da eleme düellosu finalinde Özgür Seda eşleşmesi geceye damga vurdu. Kıran kırana mücadelelere sahne olan eleme düellosu finalinde, Seda 5-2'lik skorla Özgür'ü mağlup ederek adada kalırken, Özgür bu hafta elenen isim oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen son isim Damla Can olmuştu.