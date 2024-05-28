Aykut Enişte 2 filmi konusu ve oyuncuları: Aykut Enişte 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Aykut Enişte 2 filmi 28 Mayıs Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu Cem Gelinoğlu, Giray Altınok, Muammer Tali tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay oturmaktadır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Aykut Enişte 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Aykut Enişte 2 filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
Başrolünü Cem Gelinoğlu ve Melis Babadağ'ın paylaştığı Aykut Enişte 2 filmi, beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Komedi türünde kaleme alınan Aykut Enişte 2 filmi 2021 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Aykut Enişte 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Aykut Enişte 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
AYKUT ENİŞTE 2 KONUSU NEDİR?
Aykut ile Gülşah evlilik hazırlığındadır. Gülşah'ı elinden kaçırmamaya kararlı olan Aykut, sevdiği kadınla evlenip, Atabeyoğlu Ailesi’nin damadı olacağı için oldukça heyecanlıdır. Ancak beklenmedik bir durum tüm planların alt üst olmasına neden olur. Ailenin eski eniştesi olan Talat'ın düğünden birkaç gün önce ortaya çıkması, tüm işleri karıştırır. İyi niyeti ve saflığı nedeniyle başına açılan belalardan kurtulmaya çalışan Aykut, Gülşah ile evlenmeyi başarabilecek midir?
AYKUT ENİŞTE 2 OYUNCULARI KİMLER?
Cem Gelinoğlu
Melis Babadağ
Hakan Yılmaz
Müfit Kayacan
Lale Başar
Selen Domaç
Mekin Sezer
Nezaket Erden