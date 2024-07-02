Hyundai Motor Company, 2024 Busan Uluslararası Mobilite Fuarı’nda tamamen yeni elektrikli modeli Inster'i tanıtarak A-SUV segmentine 'elektrik' getirdi.

Diğer Hyundai ve Ioniq modellerinde de olduğu gibi hızlı şarj alt yapısı sunan Inster, WLTP normlarına göre 355 km kadar bir menzil vaat ediyor.

A segment elektrikli bir otomobil olan Inster, 2021'de satışa sunulan ve yalnızca Kore'de üretilen benzinli Casper'ın tasarım mirasını baz alıyor. Hyundai’nin Kore dışındaki diğer pazarlar için stratejik olarak geliştirdiği Inster'in stili, daha fazla iç alan ve dengeli bir yol tutuş sunmak için uzatılmış gövdeden oluşuyor. Otomobil, donanım seviyesine bağlı olarak 15 veya 17 inç alaşım jantlarla tercih edilebilecek.

REKLAM Hem dış hem de iç mekanda sürdürülebilir malzemeler kullanan araç, geleneksel olarak siyah boyada kullanılan karbon siyahı pigmentinin yerine geri dönüştürülmüş atık lastiklerden yapılan bir renklendiriciyi kullanıyor. Ayrıca iç mekandaki plastik malzemeler ise pet şişelerden ve şeker kamışından elde edilen biyo-polipropilen kullanılarak hazırlanıyor. İKİ BATARYA SEÇENEĞİ Standart olarak 42 kWh batarya ile donatılan otomobil, opsiyonel olarak uzun menzilli 49 kWh bir bataryaya da sahip. Bu iki versiyon 71,1 kW (97 PS) ve 84,5 kW (115 PS) güç üretirken tek bir motorla hareket ediyor.

Her iki versiyonun maksimum tork değeri ise 147 Nm olarak açıklanıyor. Uzun menzilli versiyon, tek şarjla 355 km'lik (WLTP) bir menzil sunarken, 100 km’deki ortalama enerji tüketimi ise 15,3 kWh olarak veriliyor. Hyundai Inster, 120 kW yüksek güçlü bir DC şarj istasyonu kullandığında, yaklaşık 30 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor. Inster ayrıca, standart olarak 11 kW'lık yerleşik şarj cihazı, özel bataryalı ısıtma sistemi ve yüksek verimli ısı pompası da sunuyor. Harici ve dahili V2L işlevi sunan otomobil, çift yönlü şarja da olanak tanıyor.