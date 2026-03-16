Hz. Yunus duası: Türkçe okunuşu ve anlamı
Kadir Gecesi, İslam dünyasında Ramazan ayının en kıymetli gecelerinden biri olarak kabul ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gecede Müslümanlar ibadetlerini artırarak dua ve zikirlerle Allah'a yöneliyor. Bu özel gecede okunması tavsiye edilen dualar arasında Hz. Yunus Peygamber'in yaptığı dua da yer alıyor. Peki, Hz. Yunus Peygamber duası nedir, Türkçe okunuşu ve anlamı nasıldır? İşte Hz. Yunus duasının faziletleri ve önemi…
HZ. YUNUS DUASI
Hz. Yunus Peygamber'in hikayesi, Kuran'da "Saffat" suresinin 139-148. ayetlerinde anlatılmaktadır. Hz. Yunus, bir peygamber olarak Allah'ın emriyle kavmini uyarır ancak kavmi tarafından reddedilir. Sabrı tükenen Hz. Yunus, toplumunu terk eder ve Allah'ın izni olmadan ayrılır. Denizde bir gemiye binerken, şiddetli bir fırtına patlak verir ve denizciler onu denize atarlar. O sırada, Hz. Yunus'un balığın karnında Allah'a yöneldiği ve şu duayı yaptığı rivayet edilir:
Türkçe Okunuşu: "Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn"
Türkçe Anlamı: "Ey mabudum, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Gerçekten ben, zalimlerden oldum."
Hz. Yunus Peygamber, Allah'a sığınıp O'ndan af dilerken bu kıymetli dua ile Allah'tan yardım istemiştir. Hz. Yunus, denizdeki gemiden atıldıktan sonra, büyük bir balığın karnında üç gün üç gece boyunca kaldıktan sonra bu dua ile tevbe etmiş ve Allah'tan bağışlanma dilemiştir. Bu olay, insanlara Allah'ın merhametinin sınırsızlığını ve tevbeye açık olduğunu hatırlatır.
Hz. Yunus Peygamber Duası'nın faziletleri ve önemi, bu duanın Allah'ın kabul edici ve merhametli olduğunu göstermesinden gelir. Hz. Yunus'un Allah'a yönelip tevbe ettiği bu dua, Müslümanlar için bir örnek ve ilham kaynağı olmuştur. Ayrıca, bu dua insanlara, günahlarını itiraf etmenin ve Allah'a sığınmanın önemini hatırlatır. Hz. Yunus'un bu dua ile denizdeki sıkıntıdan kurtulması, Allah'ın dilediği her an ve her yerde kullarına yardım edebileceğini gösterir.