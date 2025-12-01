Habertürk
        IAB Connect'te 2026 vizyonu tartışıldı - Teknoloji Haberleri

        IAB Connect’te 2026 vizyonu tartışıldı

        İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) tarafından düzenlenen IAB Connect: Yükselen Trendler etkinliği, pazarlama ve iletişim dünyasını bir araya getirdi. Sektörün önde gelen isimlerinin yer aldığı etkinlikte, tüketici davranışlarında ve medya tüketiminde değişen dinamikler, pazarlama liderlerinin ileriye dönük planları, 2026 stratejileri ve gelecekte sektörü şekillendirecek trendler ele alındı.

        Giriş: 01.12.2025 - 15:21 Güncelleme: 01.12.2025 - 15:21
        IAB Connect'te 2026 vizyonu tartışıldı
        IAB, gelenekselleşen "IAB Connect: Yükselen Trendler" etkinliğini 25 Kasım Salı günü, Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say Konferans Salonu’nda, Awarion ve Portuma’nın katkılarıyla gerçekleştirdi. Reklamveren, ajans, yayıncı ve teknoloji şirketlerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, sektörün bugünü ve geleceği masaya yatırıldı.

        "GELECEĞİ BUGÜNDEN TASARLAYANLAR KAZANACAK"

        Etkinliğin açılış konuşmasını yapan IAB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cüneyt Devrim, dijital ekosistemdeki baş döndürücü hıza ve adaptasyonun önemine dikkat çekti. Devrim konuşmasında, "Dijital reklamcılık sektörü olarak, sadece bugünü yönetmekle kalmayıp yarını da şimdiden tasarlamak zorundayız. 2026 ve ötesinde rekabet avantajı, veriyi yalnızca toplayanların değil, onu anlamlı bir içgörüye dönüştürebilenlerin elinde olacak. Tüketici alışkanlıklarının hızla evrildiği bu dönemde, esnek olan, sürdürülebilirliği işinin kalbine koyan ve teknolojiyi insan odaklı kullanan markalar fark yaratacak" sözleriyle sektörün yeni yol haritasını özetledi.

        TEKNOLOJİNİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK BARİYER "NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ EKSİKLİĞİ"

        Etkinlik programı, veri odaklı sunumlarla başladı. ETİ Kıdemli Tüketici ve Pazar Araştırma Direktörü Didem Ansel, "Yeni Nesil Tüketici" sunumuyla, değişen tüketici davranışlarını ve medya tüketim dinamiklerini aktarırken; hemen ardından sahne alan Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kemal Suher ve Doç. Dr. Gül Şener, "Türkiye’nin Pazarlama Liderleri Eğilimler Araştırması 2025-2026 Sonuçları"nı paylaşarak akademik ve sektörel perspektifi birleştiren önemli veriler sundular.

        Sektörün gelecek vizyonuna ışık tutan araştırma sonuçlarına göre pazarlama liderleri, 2026 yılının 2025’e kıyasla daha olumlu geçeceğini öngörüyor. Katılımcıların %52’si pazarlama bütçelerinin enflasyon oranında artacağını belirtirken; bütçe önceliklerinde marka değeri, müşteri kazanımı ve veri analitiği/yapay zeka geçen yıl olduğu gibi ilk sıralarda yer alıyor.

        Önümüzdeki 12 ayın stratejik öncelikleri arasında "veri odaklı pazarlama", "yapay zeka destekli içerik üretimi/otomasyon" ve "etkin fiyatlandırma" başı çekiyor. 2026 yılında yatırımın artacağı öngörülen mecralar arasında video reklamlar ve partner iş birliklerinin yanı sıra, bu yıl farklılaşarak dijital açıkhava (DOOH) dikkat çekiyor.

        Pazarlamacıların %66’sı yapay zeka kullanımından endişe duymazken, teknolojinin önündeki en büyük bariyer olarak "nitelikli iş gücü eksikliği" görülüyor. Araştırma, alım gücündeki düşüş nedeniyle pazarlama liderlerinin riskli alanlardan kaçınarak "güvenli sularda" kalmayı tercih edeceğini; ancak uzun dönemli marka imajı yatırımları ve kısa dönemli satış hedeflerini dengeleyerek veri, analitik ve e-ticaret yetkinliklerine sahip iş gücüne yatırımı artıracağını ortaya koyuyor.

        SEKTÖRÜN NABZINI TUTAN PANELLER

        Perakende medyanın konuşulduğu "Veriyle Gelen Güç" panelini Tooplay / Goodroll CRO’su Emir Sanlı yönetirken, Mimeda Veri ve Teknoloji Lideri Gamze Balık ile TAB Gıda Medya ve Dijital Pazarlama Müdürü Mine Alara Halil markaların yeni nesil reklamcılık fırsatlarını değerlendirdiler.

        Aktif Bank Müşteri Deneyimi, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Gamze Numanoğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği "Geleceği Şekillendiren Trendler" oturumunda, Omnicom Media Group Turkey CDO’su Atakan Demirci, Logaritma Yönetici Ortağı Ekin İlyasoğlu ve Portuma Kurucusu / CEO’su Ozan Emrah Ünal, connected TV, dijital açıkhava, oyun içi reklamcılık ve dijital reklamda sürdürülebilirlik konularını ele aldılar.

        Günün dikkat çeken sunumlarından biri de dijital ses üzerineydi. Aleph Türkiye Kurucusu ve Yönetici Ortağı Burak Yılmaz, sesli pazarlamanın markalar için yarattığı yeni etkileşim alanlarını katılımcılarla paylaştı.

