Ian Somerhalder'dan sekiz haneli borç itirafı
'The Vampire Diaries' yıldızı Ian Somerhalder, oyunculuğu bıraktıktan sonra iş dünyasında dolandırıldığını ve devasa bir borç batağına saplandığını açıkladı. Borçlarını kapatabilmek için evinden saatine kadar tüm mal varlığını elden çıkardığını belirten oyuncu, geçmişte yaşadığı finansal krizi ilk kez anlattı
'The Vampire Diaries' (Vampir Günlükleri) dizisinde canlandırdığı 'Damon Salvatore' karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Ian Somerhalder, 26 Nisan 2015'te meslektaşı Nikki Reed ile evlendi. 'Alacakaranlık' serisindeki 'Rosalie' rolüyle tanınan Reed ile mutlu bir evlilik sürdüren Somerhalder'ın bu birliktelikten iki çocuğu bulunuyor.
2019 yılında oyunculuğu bırakan Somerhalder, katıldığı bir etkinlikte; televizyon dünyasındaki yüksek kazançlı kariyerini geride bırakmasının ardından, yanlış yatırımlarla kurduğu bir iş girişimi nedeniyle büyük bir finansal krizin içine sürüklendiğini açıkladı.
HER ŞEYİNİ SATMAK ZORUNDA KALDI
47 yaşındaki oyuncu, yaşadığı bir dolandırıcılık olayı sonucu sekiz haneli (on milyonlarca dolarlık) devasa bir borç batağına saplandığını ve bu durumdan kurtulmanın son derece ağır bir süreç olduğunu ifade etti. Borçlarını ödeyebilmek için evlerinden tablolarına, arabalarından saatlerine kadar sahip olduğu her şeyi satmak zorunda kaldı.
"ÇOKTAN EMEKLİLİĞİN TADINI ÇIKARIYOR OLMALIYDIM"
Konuşması sırasında, 'The Vampire Diaries' dizisindeki rolüne atıfta bulunan Somerhalder, "Dünyanın en büyük dizilerinden birinde sekiz yıl rol almış biri olarak, aslında çoktan emekliliğin tadını çıkarıyor olmalıydım" sözleriyle yaşadığı ironik durumu dile getirdi.
V Wars dizisinin iptal edilmesinin ardından 2019'da setlere veda eden ünlü isim, 2024 yılında yaptığı açıklamada geri dönmeyi düşünmediğini ifade etmişti. Oyunculuğun kendisi için tamamen geçmişte kaldığını belirten Somerhalder, "Aynı anda üç şirket yönetip çocuk büyütürken bir diziye vakit ayırmamız imkansız" demişti.
"ÖDÜLLERİN PEŞİNDEN KOŞMAYA İHTİYACIM YOK"
Kariyerinin en parlak döneminde böyle bir karar almanın büyük bir risk olduğunu daha önce de belirten oyuncu, o süreci şu sözlerle anlatmıştı: Menajerimle oturup, ailemin geçimini sağlayan tek işi en popüler olduğu dönemde bırakacağımı söyledim. Ancak şu anki iş ortaklıklarım benim için çok daha değerli. Ailemden uzak kalmak yerine gerçekten önemli konulara odaklanmayı tercih ediyorum; kendimi iyi hissetmek için ödüllerin peşinden koşmaya ihtiyacım yok.
Somerhalder ayrıca, 'The Vampire Diaries' dizisindeki rol arkadaşı Paul Wesley ile hayata geçirdiği viski markasıyla ilgilenmeye devam ediyor.
Nikki Reed ise kendi sürdürülebilir mücevher markasını yönetmenin yanı sıra çeşitli çevre dostu projelerde aktif rol alıyor.
