        Haberler Magazin Ian Somerhalder'dan sekiz haneli borç itirafı

        Ian Somerhalder'dan sekiz haneli borç itirafı

        'The Vampire Diaries' yıldızı Ian Somerhalder, oyunculuğu bıraktıktan sonra iş dünyasında dolandırıldığını ve devasa bir borç batağına saplandığını açıkladı. Borçlarını kapatabilmek için evinden saatine kadar tüm mal varlığını elden çıkardığını belirten oyuncu, geçmişte yaşadığı finansal krizi ilk kez anlattı

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 17:40
        1

        'The Vampire Diaries' (Vampir Günlükleri) dizisinde canlandırdığı 'Damon Salvatore' karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Ian Somerhalder, 26 Nisan 2015'te meslektaşı Nikki Reed ile evlendi. 'Alacakaranlık' serisindeki 'Rosalie' rolüyle tanınan Reed ile mutlu bir evlilik sürdüren Somerhalder'ın bu birliktelikten iki çocuğu bulunuyor.

        2

        2019 yılında oyunculuğu bırakan Somerhalder, katıldığı bir etkinlikte; televizyon dünyasındaki yüksek kazançlı kariyerini geride bırakmasının ardından, yanlış yatırımlarla kurduğu bir iş girişimi nedeniyle büyük bir finansal krizin içine sürüklendiğini açıkladı.

        3

        HER ŞEYİNİ SATMAK ZORUNDA KALDI

        47 yaşındaki oyuncu, yaşadığı bir dolandırıcılık olayı sonucu sekiz haneli (on milyonlarca dolarlık) devasa bir borç batağına saplandığını ve bu durumdan kurtulmanın son derece ağır bir süreç olduğunu ifade etti. Borçlarını ödeyebilmek için evlerinden tablolarına, arabalarından saatlerine kadar sahip olduğu her şeyi satmak zorunda kaldı.

        4

        "ÇOKTAN EMEKLİLİĞİN TADINI ÇIKARIYOR OLMALIYDIM"

        Konuşması sırasında, 'The Vampire Diaries' dizisindeki rolüne atıfta bulunan Somerhalder, "Dünyanın en büyük dizilerinden birinde sekiz yıl rol almış biri olarak, aslında çoktan emekliliğin tadını çıkarıyor olmalıydım" sözleriyle yaşadığı ironik durumu dile getirdi.

        5

        V Wars dizisinin iptal edilmesinin ardından 2019'da setlere veda eden ünlü isim, 2024 yılında yaptığı açıklamada geri dönmeyi düşünmediğini ifade etmişti. Oyunculuğun kendisi için tamamen geçmişte kaldığını belirten Somerhalder, "Aynı anda üç şirket yönetip çocuk büyütürken bir diziye vakit ayırmamız imkansız" demişti.

        6

        "ÖDÜLLERİN PEŞİNDEN KOŞMAYA İHTİYACIM YOK"

        Kariyerinin en parlak döneminde böyle bir karar almanın büyük bir risk olduğunu daha önce de belirten oyuncu, o süreci şu sözlerle anlatmıştı: Menajerimle oturup, ailemin geçimini sağlayan tek işi en popüler olduğu dönemde bırakacağımı söyledim. Ancak şu anki iş ortaklıklarım benim için çok daha değerli. Ailemden uzak kalmak yerine gerçekten önemli konulara odaklanmayı tercih ediyorum; kendimi iyi hissetmek için ödüllerin peşinden koşmaya ihtiyacım yok.

        7

        Somerhalder ayrıca, 'The Vampire Diaries' dizisindeki rol arkadaşı Paul Wesley ile hayata geçirdiği viski markasıyla ilgilenmeye devam ediyor.

        8

        Nikki Reed ise kendi sürdürülebilir mücevher markasını yönetmenin yanı sıra çeşitli çevre dostu projelerde aktif rol alıyor.

        Fotoğraflar: Avalon

        ÖNERİLEN VİDEO

        Serap Paköz, tedavi sürecini paylaştı

        Meme kanseriyle mücadele eden sunucu Serap Paköz, tedavi sürecini anlattı. Kemoterapi ve immünoterapi gördüğü anları paylaşan Paköz, "Belki saçlarımız dökülüyor, belki vücudumuz yoruluyor ama içimizdeki ışık her zamankinden daha parlak" ifadelerini kullandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu