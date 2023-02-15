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Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası IBAN ve SMS bilgisi nedir?

Türkiye'de yaşanan peş peşe depremlerin ardından özellikle 11 ilde hasarın boyutu ve can kayıplarına ilişkin güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Deprem felaketinin yaralarını sarmak için ünlü simalar 'Türkiye Tek Yürek' adlı yardım programında buluştu. Yardım ve katkıda bulunmak isteyen milyonlarca kişi IBAN ve SMS bilgisini araştırıyor. İşte Türkiye Tek Yürek yardım kampanyası SMS ve IBAN bilgileri...

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  • IBAN VE SMS BİLGİLERİ 'Türkiye Tek Yürek' | Türkiye Tek Yürek deprem yardım kampanyası SMS ve IBAN numarası, bilgisi ne?

    Türkiye bu gece yayınlanan ortak yayın ile tek yürek oldu. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimler ve halk depremzedelere destek olmak amacıyla yardımlarda bulunuyor. Türkiye Tek Yürek IBAN ve SMS bilgilerine ilişkin sorgulamalar programın başlamasıyla hız kazandı. İşte detaylar...
  • IBAN VE SMS BİLGİLERİ 'Türkiye Tek Yürek' | Türkiye Tek Yürek deprem yardım kampanyası SMS ve IBAN numarası, bilgisi ne?

    TÜRKİYE TEK YÜREK SMS BİLGİSİ

    'Türkiye Tek Yürek'te toplanan bağışlar, AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

    TEK YÜREK yazıp 1866'ya mesaj göndererek AFAD'a,

    TEK YÜREK yazıp 2668'e mesaj göndererek Kızılay'a bağış yapılabilecek.
  • IBAN VE SMS BİLGİLERİ 'Türkiye Tek Yürek' | Türkiye Tek Yürek deprem yardım kampanyası SMS ve IBAN numarası, bilgisi ne?

    TÜRKİYE TEK YÜREK IBAN BİLGİSİ

    TC Ziraat Bankası A.Ş TL hesabı:

    TR26 0001 0021 1000 0028 6852 62

    TC Ziraat Bankası A.Ş Dolar hesabı:

    TR96 0001 0021 1000 0028 6852 63
  • IBAN VE SMS BİLGİLERİ 'Türkiye Tek Yürek' | Türkiye Tek Yürek deprem yardım kampanyası SMS ve IBAN numarası, bilgisi ne?

    TC Ziraat Bankası A.Ş Euro hesabı:

    TR69 0001 0021 1000 0028 6852 64

    TC Ziraat Bankası A.Ş SWIFT hesabı

    TCZBTR2A
  • IBAN VE SMS BİLGİLERİ 'Türkiye Tek Yürek' | Türkiye Tek Yürek deprem yardım kampanyası SMS ve IBAN numarası, bilgisi ne?

    ORTAK YAYINI BU LİNKTEN İZLEYEBİLİRSİNİZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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