Türkiye bu gece yayınlanan ortak yayın ile tek yürek oldu. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimler ve halk depremzedelere destek olmak amacıyla yardımlarda bulunuyor. Türkiye Tek Yürek IBAN ve SMS bilgilerine ilişkin sorgulamalar programın başlamasıyla hız kazandı. İşte detaylar...