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        Haberler Gündem Güncel İBB, 10 otobüsü Ukrayna'ya hibe etti | Son dakika haberleri

        İBB, 10 otobüsü Ukrayna'ya hibe etti

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kardeş şehri Ukrayna'nın Odessa kentine, toplu ulaşımda kullanılmayan ancak işler durumda olan 10 otobüs hibe etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 20:45 Güncelleme: 02.08.2024 - 20:45
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        İBB, 10 otobüsü Ukrayna'ya hibe etti
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        Küçükçekmece İkitelli İETT Garajı'ndaki uğurlama töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul ve Odessa'nın 1997'den bu yana kardeş şehirler olduğunu söyledi.

        Kardeş şehir ilişkisini hiçbir zaman protokolden ibaret görmediklerini dile getiren İmamoğlu, "Her zaman gerçek bir kardeşlik duygusuyla yaşamak ve yaşatmak kararlılığında olduk. Bu anlayış içerisinde, savaş koşullarıyla mücadele eden kardeş şehir Odessa'ya bugün 10 adet İETT otobüsü hibe ediyoruz. Dilerim bu otobüsler, Odessa'daki zorlu ulaşım şartlarını biraz olsun iyileştirecek ve oradaki savaşın zorluğu altında zulüm gören insanlar, bir nebze olsun çağdaş bir hizmetle buluşacaklardır. Bundan sonra da bu desteklerimiz devam edecek." diye konuştu.

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        İMAMOĞLU'NDAN BARIŞA VURGU

        İmamoğlu, yeryüzünün bir an önce barışa ve huzura kavuşmasını dileyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Biz, 'Savaşa hayır.' derken sadece 'Savaşa hayır.' değil, 'Teröre de hayır.' diyoruz, 'Terörist eylemlere de hayır.' diyoruz. Ama terörist eylemi kendi eliyle üreten ve bir suikasta dönüştüren bir süreci yöneten ülkenin bu tavrına da 'Hayır' diyor ve kınıyoruz. Yani bir ülke, bir devlet, terörist eylemle suikast düzenliyorsa, bu o devletin ve o milletin yaşamı boyunca alnından silemeyeceği bir kara lekedir. Bu bağlamda, çevremizde oluşan bu tür suikast girişimlerine, terör eylemlerine ve savaşa kayıtsız şartsız 'Hayır' deme kararlılığını gösteren bir anlayışı temsil ettiğimizi, böylesi bir anlayış için mücadele edeceğimizi evrensel bir dille haykırarak dile getiriyoruz."

        Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi ise bugünün, İstanbul ve Odessa şehirleri, bu şehirlerin sakinleri ve genel anlamda Ukrayna ve Türkiye halkları için özel bir gün olduğunu söyledi.

        Törene katılmaktan dolayı onur duyduğunu kaydeden Nedilskyi, "Ukrayna'nın ve bilhassa Odessa'nın geçirdiği bu zor günlerde İBB'nin yaşananlara seyirci kalmaktansa kardeş şehrine yardım eli uzatmayı seçmesine ziyadesiyle minnettarız." dedi.

        Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Nedilskyi ile İstanbul'da bulunan Ukraynalı çocuklar, yolcu edilecek 10 otobüsün önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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