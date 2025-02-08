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        Haberler Bilgi Gündem İBB 150 uygulama tabanlı taksi plakası ihalesi ne zaman, taksi plaka bedeli ne kadar, ihale katılım şartları nedir?

        İBB uygulama tabanlı taksi plakası ihalesi ne zaman yapılacak?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 150 uygulama tabanlı taksi plakasını ihale yoluyla işletmeye verecek. 29 yıl süreyle kiralanacak taksiler için katılımcılar, kapalı teklif usulüyle teklif verecek. Peki, İBB 150 sarı taksi ihalesi ne zaman ve nerede? İşte, tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 17:40 Güncelleme: 08.02.2025 - 17:40
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde 2 bin 500 uygulamalı tabanlı taksiyi trafiğe çıkaracağını açıklamıştı. Yapılan başka bir duyuruya göre, taksi plakalarının 150 tanesi için ihale düzenlenecek. Taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirlendi. Peki, İBB taksi plakası ihalesi ne zaman?

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        UYGULAMA TABANLI 150 TAKSİ PLAKASI İHALESİ NEREDE VE NE ZAMAN?

        İhale, 18 Şubat 2025 tarihinde saat 10.00’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Son teklif verme süresi ise 17 Şubat 2025 saat 12.00 olarak belirlendi. İhaleye kapalı teklif usulüyle katılım sağlanacak.

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        İHALE BEDELİ NE KADAR?

        İBB, ihale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirledi. Geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olacak.

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        İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

        İhaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen evrakları tamamlayarak başvurularını belirtilen süresi içinde teslim etmeleri gerekiyor. Başvuru yapacak kişilerin;

        - İstanbul’da oturduğunu gösterir İkametgah belgesi,

        - Geçerli sürücü belgesi,

        - Adli sicil kaydı,

        - Geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz gibi evrakları sunmaları gerekiyor.

        İhaleye yalnızca bireysel başvuru yapılabilecek ve her katılımcı yalnızca bir plaka hakkı alabilecek. İlgili ihale şartnamesi, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde 1.000 TL karşılığında temin edilebilecek. Başvurular, İBB Encümen Şube Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek ve telgraf, faks veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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        YENİ TASARIMLA YOLLARDA OLACAKLAR

        Yeni taksiler, İstanbulluların verdiği oylarla belirlenen yeni tasarımla yollarda olacak.

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