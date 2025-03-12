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        Haberler Bilgi Gündem İBB 30 bin TL evlilik desteği başvuruları devam ediyor mu, kimler alabilir, ne zaman hesaba yatar, nereden başvurulur?

        İBB 30 bin TL evlilik desteği başvuruları devam ediyor mu, kimler alabilir, ne zaman hesaba yatar?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evlilik desteğini 15 bin TL'den 30 bin TL'ye çıkardı. Bu destekten faydalanmak isteyen çiftlerin, başvurularını yaptıktan sonra üç ay içinde evlenmeleri ve evlilik sonrası her iki eşin de İstanbul'da ikamet etmeleri gerekiyor. Peki, İBB evlilik desteğine nasıl başvurulur ve kimler yararlanabilir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 16:57 Güncelleme: 12.03.2025 - 16:57
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2025 itibarıyla evlilik hazırlığında olan çiftlere sunduğu mali desteği 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltti. Başvurusu onaylanan çiftler, resmi nikâhlarını gerçekleştirdikten sonra ödemeyi kadının banka hesabı üzerinden alacak. Peki, İBB’nin evlilik desteğinden yararlanmak için hangi şartlar gerekiyor?

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        İBB EVLİLİK DESTEĞİ 30 BİN TL'YE ÇIKARILDI

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni evlenen çiftler için sunduğu “Evlilik Desteği”ni artırdı. 15 bin TL olan “Evlilik Desteği”, 30 bin TL’ye çıkarıldı.

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        BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        “Evlilik Desteği” için gerekli şartlar ise şöyle;

        İstanbul il sınırları içerisinde ikâmet edilmesi,

        Sosyal İnceleme sonucunda sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç halinin tespit edilmesi,

        Üç ay içerisinde evlenecek olma şartının sağlanması.

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        İBB EVLİLİK DESTREĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne başvurular;

        İstanbul Senin Uygulaması,

        Alo 153 Çözüm Merkezi,

        cozummerkezi@ibb.gov.tr mail adresi,

        Çözüm Merkezi Mobil Uygulama,

        İnternet üzerinden başvuru https://cozummerkezi.ibb.istanbul/login/citizen,

        Whatsapp Uygulaması 0552 153 00 34,

        Mobil Çözüm Noktası, Çözüm Şubesi, Çözüm Noktaları ve

        Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr) yollarıyla sağlanıyor.

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