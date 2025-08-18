İBB Başkan Yardımcısı Duman'ın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda savcılığın açıklamasında; Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı iddia edilen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 35 kişi olduğu ileri sürüldü.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, sosyal medyada Murat Ongun kontrolünde faaliyet gösterdiği ve Emrah Bağdatlı ile irtibatları olduğu iddia edilen 9 kişi olduğu açıklandı. Kimlikleri belirlenen önce 44 kişi, ardından 1 kişinin daha gözaltı sürecinde gözaltına alınmasıyla toplamda 45 kişi gözaltına alındı. 4 günlük gözaltı süresini dolduran 45 kişi savcılığa sevk edildi.

Gözaltına alınanlar arasında "Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, İnan Güney’in ablası Sabriye Akkaya, İnan Güney’in eniştesi İsmail Akkaya, İnan Güney’in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, İnan Güney’in koruması Veysel Eren Güven, İnan Güney’in şoförü Deniz Göleli, İmamoğlu’nun şoförü Recep Cebeci, MEDYA A.Ş. Görsel Yayınlar Koordinatörü Nazlı Dalar, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun’un akrabası İbrahim Can Yaman da bulunuyor.

"İMAMOĞLU İLE TRABZONSPOR'DAN BİRBİRİMİZİ BİLİYORDUK" Yiğit Oğuz Duman kendisine gösterilen bir ok ismi İBB'deki görevi nedeniyle tanıdığını söyledi. Duman İmamoğlu ile Trabzonspor'da farklı dönemlerde yöneticilik yapmaları nedeniyle ilk olarak birbirlerini ismen tanıdıklarını anlatarak, "2010 yılından beri şahsen bu tanışmaya Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) başkanlığım vesile olmuştur. 2019 yılında belediye başkanlığına adaylık sürecinde İnsan Kaynakları alanındaki deneyimim nedeniyle yardımcı olmamı istedi. Bende bu teklifi kabul ederek İBB resmi danışmanlık kadrosunda görev aldım. Aramızda başkaca bir yakınlık yoktur." dedi., GİZLİ TANIK MEŞE'NİN İDDİALARI SORULDU Gizli tanık Meşe'nin, "Yiğit Oğuz Duman : İBB'de arka planda gölge de kalmaya çalışan ama bir o kadar da aslında İBB yapılanması gerçekleştiren kişidir. İdeolojik bir yaklaşımı olmamak ile beraber, kendi çıkarları doğrultusunda, kendi danışmanlık firmaları dahil birçok firmaya IBB yapılanması esnasında çıkar sağlamıştır. Bu noktada en önemli unsurlardan bir tanesi Duman'ın İBB İştiraki olan Insan Kaynakları Yönetimini yapan İSPER A.Ş 'nin yönetimini sağlamaktadır. İSPER A.Ş İBB 'ye sözleşmeli personel sağlamaktadır, aynı şekilde mesela İGDAŞ ve İSKİ gibi iştiraklerin sayaç okuma hizmetleri gibi hizmetlerini de vermektedir. İSPER A..Ş aynı zamanda Bölgesel Istihdam Ofislerinin Yönetimini'de yapmaktadır. İBB'deki kamusal görevleri, iştiraklerdeki kişilerin işe girişlerinin tüm koordinasyonu Yiğit Oğuz Duman tarafindan yapılmaktadır. Insan Kaynakları stratejisinde Türkiye'de bir çok STK 'da da koordinasyonu sağlayan Duman, işe alımlarda özellikle sözleşmeli personeller de, CHP örgütleri, HDP Örgütleri gibi yerlerden gelen listelerin yerleşimini yapan kişidir. Kısacası, tüm İBB ve İştiraklerinin Insan Kaynakları gibi çok kilit bir alanın yönetimini yapmaktadır." Şeklinde verdiği ifade Yiğit Oğuz Duman'a soruldu.

"ANLATTIĞI OLAY ÖRGÜSÜ VE ŞAHISLARDAN HABERİM YOK" Yiğit Oğuz Duman ise gizli tanığın iddialarının hayal ürünü olduğunu söyleyerek, "Bu benimle de ilgili değildir. Benimle ilgili beyanına ". Öğrendiğim kadarıyla" şeklinde başlamaktadır. Hakkımdaki iddialarının dedikodu mahiyetinde olduğunu kendi itiraf etmektedir. Yukarıdaki olay örgüsündeki iddia ve şahıslardan haberim yoktur. Benim iş alanıma dahi girmeyen konulardır. Erol isimli şahsın "grup başkanı olarak görev yapan Erol" olarak tanımlanmasından ötürü teknoloji grup başkanı Naim Erol Özgüner olabileceğini değerlendiriyorum." dedi. Bunun üzerine Naim Erol Özgüner'in verdiği ifadesinde kendisini ve diğer şüpheli Melih Geçek'i İBB'de çalışmak üzere davet eden kişi Yiğit Oğuz Duman olduğunu anlattığı ifadesi soruldu. Yiğit Oğuz Duman ise, "Naim Erol Özgüner'in beyanında anlattığı tanışmamız ve işe alımı bu şekilde gerçekleşmiştir. İş teklifini yetkinlikleri ve devlet memuru olması nedeniyle önerdim. Melih Geçek'in yürütmüş olduğu bilişim konuları hakkında bilgim yoktur." şeklinde konuştu. 208 KEZ 100 BİN TL'NİN ÜZERİNDE YAPILAN PARA TRANSFERİ SORULDU Hesapları incelenen Yiğit Oğuz Duman'ın hesabı ile Selin Yönetim Danışmanlığı şirketi arasında 208 kez toplamda 18 milyon 156 bin 39 TL yapılan para transferi soruldu. Duman ise söz konusu şirketin kendisi ve eşine ait olduğunu belirterek transferlerin ticari olduğunu kaydetti.