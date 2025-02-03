İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tramvaydaki Rizeli vatandaşın diyaloğu gülüşmelere yol açtı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tramvayda yer vermek isteyen Rizeli yolcuya verdiği yanıt gülümsetti
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tramvay yolculuğu sırasında vatandaşlarla sohbet etti. Yolculuk sırasında Rizeli olduğunu belirten bir vatandaşla esprili bir diyalog yaşayan İmamoğlu’nun sözleri gülümsetti.
Rizeli vatandaşın memleketini belirtmesi üzerine İmamoğlu, “Rize’nin yeri alınır mı?” diye sordu. Vatandaşın cevabını beklemeden esprili bir şekilde, “Siyasette alınır, dünyada alınmaz” diyerek gülüşmelere yol açtı.