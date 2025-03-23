İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı: Dış basında nasıl yankılandı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklandığı kaydedilirken, İmamoğlu'na yönelik terör soruşturmasında ise henüz bir karar verilmedi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanma kararı dış basında da yer bulmaya başladı.

Ekrem İmamoğlu tutuklandı Haberi Görüntüle

BBC manşetten verdiği haberinde, "İstanbul Belediye Başkanı ve Erdoğan'ın rakibi yolsuzlukla suçlandı" başlığını kullandı. Haberin detayında, "Türkiye'nin İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu resmen tutuklandı ve yolsuzlukla suçlandı.

İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı? Haberi Görüntüle

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi olan İmamoğlu, 2028 cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesinden birkaç gün önce Çarşamba günü gözaltına alındı. İmamoğlu iddiaları reddediyor ve gözaltına alınmasına karşı protestolar, ülkenin on yıldan uzun süredir gördüğü en büyük protestolar, dört gecedir devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Washington Post ise, "Türk mahkemesi, Erdoğan'ın kilit rakibinin yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmasına karar verdi" ifadelerini kullandı.

Alman Der Spiegel gazetesi, manşetten verdiği haberinde "Mahkeme, Erdoğan muhalifi İmamoğlu için tutukluluk kararı verdi" başlığını kullandı. Haberin devamında, "İmamoğlu'nun gözaltına alınması Türkiye'de son yılların en büyük protestolarını tetikledi ve artık netleşti: İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı" ifadeleri kullanıldı.

New York Times ise, "Türkiye'de Cumhurbaşkanlığına aday olması beklenen İstanbul Belediye Başkanı tutuklandı" başlığı kullanıldı.