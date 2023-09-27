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        Haberler Gündem İBB Başkanı İmamoğlu'ndan CHP ilçe başkanına tepki

        İBB Başkanı İmamoğlu'ndan CHP ilçe başkanına tepki

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'deki törene katılımın azlığından şikayet etti, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" diyerek tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 13:21 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:21
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        İmamoğlu'ndan CHP ilçe başkanına tepki
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5'i Anadolu yakasında olmak üzere, toplam 10 Yuvamız İstanbul kreşinin temel atma törenine katıldı. Ümraniye Yukarı Dudullu, Sultangazi Cebeci, Esenler Atışalanı, Maltepe Atışokulu, Maltepe Fındıklı, Pendik Ertuğrul Gazi, Pendik Kurtköy, Sarıyer İstinye, Avcılar Tahtakale, Küçükçekmece Safra'da yapılacak kreşlerin temel atma töreni Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki şantiye alanında gerçekleşti.

        Törende konuşan İmamoğlu, göreve talip oldukları andan itibaren İstanbullu çocukları eşitleme duygusu içerisinde hareket edecekleri sözünü verdiklerini hatırlatarak, "Bu yüzden çocuklarla ilgili yaptığımız her bir yatırımda, attığımız her bir adımda, İstanbul'un hangi ilçesinde olursa olsun, 'Ben bu milletin evladıyım, ben bu devletin büyütmek zorunda olduğu bir çocuğum' diyecek duyguyu yaşayacak ve hayata devletine ve milletine bağlılıkla devam edecek bir ömrü ona sunma gayreti içerisinde olduk, olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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        BİN 40 ÇOCUK YARARLANACAK

        Temeli atılan 10 kreşten yaklaşık bin 40 çocuğun yararlanacağı bilgisini paylaşan İmamoğlu, "Bin 40 çocuğumuzun okul öncesi eğitim alarak hayata başlamasının bir başka anlamı, hayata 3-0 mağlup başlamak değil, dünya insanı olmak, dünya çocuğu olmak, bu ülkenin bir evladı olma bilinciyle, eksiksiz hayata başlamanın yolunu açmış olacağız. Bin 40 fidanımızın sağlıklı büyümesi için önemli bir adım atmış olacağız. Tam 10 mahallede, temelini birazdan hep birlikte duyurarak atacağımız bu mahallelerde, özellikle gelir seviyesi çocuğunu kreşe vermeye yetmeyecek anneler için, evlatlarının okul öncesi eğitim alarak hayata başlamalarına vesile olacağı gibi, aynı zamanda annelerin de iş imkanı bulma, iş bularak çalışma, ev ekonomisine katkı sunmayla beraber, aslında yaşamın daha sağlıklı, psikolojik açıdan da şehrin içerisinde daha uygun bir ortamda yaşama katılma hususunun da önünü açacaktır" diye konuştu.

        EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ İLKE VE İDEALLERİNE SAHİP ÇIKAN NESİLLER YETİŞTİRMEK

        Açtıkları kreşlerde, anne-baba eğitiminden psikolojik desteklere kadar farklı alanlarda hizmet verdiklerini aktaran İmamoğlu, 'Bizim en büyük sorumluluğumuz nedir, diye sorarsanız; Cumhuriyet'in çocuklarını, Cumhuriyet'in evlatlarını, Cumhuriyet'in değerini bilen, onun ilke ve ideallerine sahip çıkan nesiller yetiştirmek. Ancak bu şekilde düşüncelerini açıkça ifade edebilen, inandıklarını savunan, aynı zamanda başkalarının düşüncelerine saygı duyan bir nesle sahip olabiliriz. Çocukların bu anlayışla yetiştiği bir ülke, işte o zaman güçlü, özgür, mutlu ve huzurlu olabilir. Gelecek nesille birlikte; demokrasiye, eşitlik ve adalete dayalı bir ülkeyi hep birlikte var edeceğimize inancımız sonsuz. İşte bu umut ve inançla temelini attığımız 10 yeni kreşimizin çocuklarımıza, annelere ve babalara hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

        CHP İLÇE BAŞKANINA TEPKİ

        Törendeki konuşmasının ardından fotoğraf çekilmek için beton dökülecek alana geçen İmamoğlu, burada katılımın azlığından şikayet ederek CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" diyerek serzenişte bulundu. Avseren, İmamoğlu'na "başkanım..." yanıtını verdiği sırada, kulağına basının olduğu uyarısında bulunulan İmamoğlu, "Hiç önemli değil basın, masın" diye konuştu.

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