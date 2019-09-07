İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Yenikapı açıklaması: Biz israfı topluma anlatmak istiyoruz

Orman yangınları: 2019 dünyanın gördüğü en kötü yıl mı oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta ortasından bu yana Yenikapı'ya getirilerek park edilen araçlarla "israfı topluma anlatmak istediklerini" söyledi.

DHA'nın haberine göre, İmamoğlu, 88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) açılışı nedeniyle gittiği İzmir'de dün gece gazetecilere bir açıklama yaptı.

İmamoğlu, Yenikapı'ya getirilip park edilen yüzlerce araçla ilgili bir soruya, "israfı topluma anlatmak" istediklerini söyleyerek yanıt verdi.

İmamoğlu, "Biz israfı topluma anlatmak istiyoruz. İsrafın boyutu göstermek istiyoruz. Yaptığımız şey israfla ilgili aslında ne kadar boşvermişlik, bunun karşılığında ne kadar gereksiz bir toplum ya da kamu parasının kötü harcandığının göstergesi. Biz bunu toplum görsün istiyoruz, sonuna kadar da göstereceğiz. Başka örnekleri de ortaya koyacağız" dedi.

Meselenin siyasi olmadığını belirten İmamoğlu, tasarruf yaptıklarını ve gereksiz harcamaları ortadan kaldırdıklarını belirtti.

İmamoğlu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili yarın basın mensuplarına daha ayrıntılı bir açıklama yapacağını da sözlerine ekledi.

https://twitter.com/MTanal/status/1169530719988867072

İBB'ye ait olan ve mevcut yönetimin önceki dönemlerde ihtiyaç olmadığı halde kiralandığını iddia ettiği yüzlerce araç geçen hafta Yenikapı Meydanı'na getirilerek, park edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nu eleştirerek, "Eğer bunlar hizmete gerekli değilse asıl yapman gereken kamu ihale kanunun kendine vermiş olduğu yetkiye dayanarak eksiltmeyle yapılan ihaleyi bir vesileyle azaltmaktır. Bu senin hakkındır. Ama bunların kiralarını öderken iddian bunlar ihtiyaç değilse kamu zararını devam ettirmeden bunu sağlamaktır; eğer öyleyse kamu zararını devam ettiriyorsun. Eğer hizmetteki araçları çekiyorsan bu da başka bir görev ihmalidir. Bu da bizim sorumluluğumuzdur, bunun hepsini araştırmak bizim İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğudur" dedi.

İBB ise araçların hizmette olmadığını, çekilen araçların tamamının ihtiyaç fazlası olduğunu söylüyor.

"Kaftancıoğlu'na verilen ceza doğru değil"

İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yargılandığı davada verilen hapis cezasını ise doğru bulmadığını söyledi.

İmamoğlu, "Elbette ki karar can sıkıcıdır... Canan Kaftancıoğlu'nun daima yanındayız. Bu hukuksuzluğun üst mahkemede giderileceğine inanıyorum. Türkiye'mizin bu konuda en doğru kararı verecek hakimleri, savcıları her şeye rağmen vardır. En doğru kararı vereceklerine inanıyorum" dedi.

Kaftancıoğlu, altı yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaftancıoğlu'na "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak" suçundan 1 yıl 8 ay, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün "'Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay, '"halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 2 yıl 8 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi ve bu cezalar ertelenmedi.

Hakkında tutuklanma kararı verilmeyen Kaftancıoğlu, kararı istinaf mahkemesine götürecek.