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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İBB "Bina Tespiti Projesi" kapsamında binaları ücretsiz denetliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2000 yılından önce inşa edilen binaları "Bina Tespiti Projesi" kapsamında ücretsiz olarak denetliyor ve binanın risk durumu hakkında bir rapor sunuyor.

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  • İBB Bina Tespiti Projesi nedir, nereden ve nasıl başvurulur, ücretli midir?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında başlattığı "Bina Tespiti Projesi" kapsamı altında 2000 yılından önce inşa edilmiş binaları depreme karşı denetliyor.
  • İBB Bina Tespiti Projesi nedir, nereden ve nasıl başvurulur, ücretli midir?

    Binanın risk durumunu ortaya koyan hızlı tarama yöntemleri sayesinde, bina sakinleri binaya dair bir inceleme raporu talep edebiliyor. Başvuru yapılması için herhangi bir kat malikinin müracaat etmesi yeterli.
  • İBB Bina Tespiti Projesi nedir, nereden ve nasıl başvurulur, ücretli midir?

    Bu projeye başvurmak için internet sitesinde yer alan "Bina İnceleme Başvuru" bölümünde istenen lokasyon bilgilerini girmeniz gerekiyor. Daha sonra gelen ekipler, binadan gerekli örnekleri alarak risk durumu hakkında rapor oluşturuyor.
  • İBB Bina Tespiti Projesi nedir, nereden ve nasıl başvurulur, ücretli midir?

    İBB'nin raporuna göre binalar 5 farklı risk durumuna göre ayrılıyor;

    A sınıfı binaların puan karşılığı; 100 ve üzeri (Düşük Risk)

    B sınıfı binaların puan karşılığı; 75-100 (Düşük Risk)

    C sınıfı binaların puan karşılığı; 50-75 (Orta Risk)

    D sınıfı binaların puan karşılığı; 25-50 (Yüksek Risk)

    E sınıfı binaların puan karşılığı; 0-25 (Çok Yüksek Risk)

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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