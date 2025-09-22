Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İBB burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? İBB burs başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

        İBB burs başvuru tarihi: İBB burs başvurusu ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

        İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) "Genç Üniversiteli" eğitim desteği burs başvurularında geri sayım sürüyor. Burs başvurusunda bulunmak isteyen üniversite öğrencileri, İBB burs şartları ve başvuru tarihlerini gündemine aldı. İBB burs başvuru işlemleri 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden yapılabilecek. Peki, İBB burs başvurusu ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? İşte 2025-2026 İBB burs başvurularının başlayacağı tarih...

        Giriş: 22.09.2025 - 19:27 Güncelleme: 22.09.2025 - 19:27
        1

        İBB burs başvuru tarihleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından duyuruldu. "Genç Üniversiteli Desteği" kapsamında ön lisans, lisans ve doktora öğrencilerine burs imkânı sağlayan İBB, 2025-2026 yılı için 100 bin üniversite öğrencisine burs imkanı sunacak. Bu yıl için İBB burs miktarı 20 bin TL olarak belirlendi. Peki, İBB burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? İBB burs başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?" İşte İBB burs başvuru takvimi...

        2

        İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00 itibarıyla alınmaya başlayacak ve 17 Ekim 2025 Cuma gününe kadar devam edecek. Başvurular, İstanbul Senin uygulaması ve 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' web sitesi üzerinden yapılacak.

        3

        İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU NE KADAR?

        2025-2026 eğitim yılı burs miktarı 20 bin TL olarak belirlendi.

        4

        İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU ŞARTLARI

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        - Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

        - Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencisi olmak

        - Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

        - Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf/özel üniversitede yüzde 100 burslu okuyor olmak

        - Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

        - Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

        5

        Açık öğretimde okuyan öğrenciler

        Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

        Ücretli değişim programında bulunanlar

        Ön Lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek Lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler.

        6

        İSTENEN BELGELER

        Sabıka kaydı

        Öğrenci belgesi

        Öğrencinin not durumunu gösteren transkript

        Bursluluk belgesi

        Öğrenci Bekar ise Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

        7

        Öğrenci Evli ise öğrencinin kendi ve eşinin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

        Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

        Varsa Okuyan kardeşlerin öğrenci belgesi (öğrenimine devam eden kardeşler dikkate alınacaktır. Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.)

        Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

        8

        İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        İBB burs başvuruları gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulamamız üzerinden alınacak.

        Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda, başvuru sısasında beyan ettiğiniz evraklardaki bilgiler esas alıncaktır.

