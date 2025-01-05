İBB burs ne zaman yatacak, hangi tarihte? Genç Üniversiteli İBB burs ödeme tarihleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İ(BB) Genç Üniversiteli Desteği kapsamında 15 bin TL olmak üzere burs imkanı sağlıyor. İBB, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs verecek. Değerlendirme sonucunda burs alacak öğrencilerin ilk ibb burs ödeme tarihi belli oldu. Peki İBB burs ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte, 2025 Genç Üniversiteli İBB burs ödeme tarihleri
İBB burs ödeme tarihleri araştırılıyor. . 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği' projesiyle, kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 15 bin TL miktarındaki burs imkânından yararlanabilecek. Öğrencilerin heyecanla beklediği ilk taksit ilerleyen günlerde hesaplara yatırılacak. İşte İBB burs ödeme takvimi 2025
İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 bin üniversite öğrencisine yönelik Genç Üniversiteli Desteği'nde 15 bin liralık desteğin ilk taksitinin 7 Ocak 2025'te hesaplara yatırılacağını duyurdu.
İBB BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?
Burs ödemeleri 3 taksit (5.000 TL x 3) olarak ödenecek. İlk taksit 7 Ocak 2025 tarihinde yatacak.
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Başvuru yapan öğrenciler, İBB üniversite burs sonuçlarını, İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli resmi internet sayfası üzerinden sonuç ekranını görüntüleyebilecek.