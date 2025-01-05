Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İBB burs ne zaman yatacak, hangi tarihte? 2025 Genç Üniversiteli İBB burs ödeme tarihleri

        İBB burs ne zaman yatacak, hangi tarihte? Genç Üniversiteli İBB burs ödeme tarihleri

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi İ(BB) Genç Üniversiteli Desteği kapsamında 15 bin TL olmak üzere burs imkanı sağlıyor. İBB, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs verecek. Değerlendirme sonucunda burs alacak öğrencilerin ilk ibb burs ödeme tarihi belli oldu. Peki İBB burs ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte, 2025 Genç Üniversiteli İBB burs ödeme tarihleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 08:43 Güncelleme: 05.01.2025 - 08:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İBB burs ödeme tarihleri araştırılıyor. . 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği' projesiyle, kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 15 bin TL miktarındaki burs imkânından yararlanabilecek. Öğrencilerin heyecanla beklediği ilk taksit ilerleyen günlerde hesaplara yatırılacak. İşte İBB burs ödeme takvimi 2025

        2

        İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 bin üniversite öğrencisine yönelik Genç Üniversiteli Desteği'nde 15 bin liralık desteğin ilk taksitinin 7 Ocak 2025'te hesaplara yatırılacağını duyurdu.

        İBB BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?

        Burs ödemeleri 3 taksit (5.000 TL x 3) olarak ödenecek. İlk taksit 7 Ocak 2025 tarihinde yatacak.

        İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

        • Açık öğretimde okuyan öğrenciler
        • Yurt dışında öğrenim gören öğrencile
        • Ücretli değişim programında bulunanlar
        3

        İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Başvuru yapan öğrenciler, İBB üniversite burs sonuçlarını, İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli resmi internet sayfası üzerinden sonuç ekranını görüntüleyebilecek.

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Ankara'da EGO personeline silahlı saldırı; o anlar kamerada
        Ankara'da EGO personeline silahlı saldırı; o anlar kamerada
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        NATO Ukrayna için toplanacak
        NATO Ukrayna için toplanacak
        Müthiş seri 21 maça çıktı!
        Müthiş seri 21 maça çıktı!
        "G.Saray için kolay maç olmadı!"
        "G.Saray için kolay maç olmadı!"
        Rojin'in babası yürekleri dağladı
        Rojin'in babası yürekleri dağladı
        "G.Saray'ın penaltısı doğru karar!"
        "G.Saray'ın penaltısı doğru karar!"
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        "Adaletin tesisi için yabancı hakem!"
        "Adaletin tesisi için yabancı hakem!"
        Blinken: Dünyaya önderlik etmek zorundayız
        Blinken: Dünyaya önderlik etmek zorundayız
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları