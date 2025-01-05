İBB burs ödeme tarihleri araştırılıyor. . 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği' projesiyle, kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 15 bin TL miktarındaki burs imkânından yararlanabilecek. Öğrencilerin heyecanla beklediği ilk taksit ilerleyen günlerde hesaplara yatırılacak. İşte İBB burs ödeme takvimi 2025