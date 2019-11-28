İBB burs sonuçları için meraklı bekleyiş sona erdi. 30 bin öğrenciye verilecek İBB Genç Üniversiteli bursunu kazanan isimler belirlendi ve erişime açıldı. İBB bursunu almaya hak kazanan öğrencilerin 3 Aralık tarihine kadar, sonuç sorgu sayfasında belirtilen belgeleri istenilen yerlere iletmesi gerekiyor. Burs kazanamayan öğrenciler için de 4 Aralık'ta yedek listeler yayınlanacak. Burs alamayan öğrencilerin yedek listeler açıklandığında başvurularını takip etmeleri isteniyor. 2019 İBB burs sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

İBB BURS SONUÇLARI SORGULA

İBB burs sonuçlarını aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulayabilirsiniz. Bağlantıda TC. kimlik numaranız ve doğum tarihinizi girdikten sonra doğrulama kodunu girdiğinizde 2019 İBB bursunu kazanıp kazanamadığınızı öğreneceksiniz.

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İBB BURSLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

İBB'den yapılan açıklamada bursların ne zaman yatırılacağı ile ilgili tam tarih verilmiyor. Ancak Aralık ayı içerisinde ödeneceği belirtiliyor.

İBB BURS BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLDİ?

Değerlendirmede, Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine göre yapılacak sıralama esas alınır. Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır. 30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir. Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir. Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NDAN BURSLAR İÇİN AÇIKLAMA

"Sevgili öğrenciler,

Genç Üniversiteli eğitim desteğimiz için başvurularımız sona erdi.

Tüm başvuruların titizlikle inceleneceğine ve adaletli bir biçimde değerlendirileceğine hiç şüpheniz olmasın.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesini 27 Kasım Çarşamba günü ilan edeceğiz ve ilk ödemeleri Aralık ayı içinde yapacağız.

Gönül isterdi ki, talebi olan tüm başvuru sahiplerine desteğimizi ulaştırabilelim. Dilerim gelecekte bu da mümkün olur.

Bizlere güvendiğiniz için teşekkür eder, hepinize başarılar dilerim."