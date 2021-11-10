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İBB burs sonuçları açıklandı mı 2021? İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

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İBB burs sonuçları açıklandı mı 2021? İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

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İBB BURS SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI MI?

İBB burs sonuçları ile ilgili herhangi bir tarih henüz duyurulmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

İBB BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İBB burs sonuçları 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden duyurulacak. Sisteme giriş yaptıktan sonra burstan yararlanıp, yararlanılmayacağı ekranda belirtilecek.

BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

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