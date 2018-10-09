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İBB'den 4 Halife Cami

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bahçelievler'de "Dört Halife Cami" yaptıracak. Caminin yapımı 2 yıl önce planlanmış, gerekli imar planı değişikliği 2016'da yapılmıştı.

09.10.2018 - 13:39 | Güncelleme:

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB Yapı İşleri Müdürlüğü, 6 Ağustos 2018 tarihinde ihale ettiği "Dört Halife Cami İnşaatı" ihalesini sonuçlandırdı. Cami Bahçelievler Kocasinan Kayantaş Sokak'ta bulunan yaklaşık bin 300 metrekare büyüklüğündeki arazi üzerine yapılacak. İhaleye 6 teklif sunuldu, 5'i geçerli kabul edildi. İhaleyi, Bitlis'ten katılan ve en iyi teklifi veren Haskoç Yapı Turizm İnşaat ve Menteş İnşaat şirketleri iş ortaklığı kazandı. İş ortaklığı caminin yapımını 12 milyon 800 bin TL'ye üstlendi. Sözleşmeye göre inşaatın 23 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.



"Dört Halife Cami" iki bodrum, bir cami katı ve 2 mahfil katından oluşacak. Caminin namazgahı 450 kişilik olacak. Mahfil katları ise 440 ve 400 kişilik olacak.

ARAZİ DE İBB'YE AİT

İBB Meclisi 2016 yılında kabul ettiği imar planı değişikliği ile konut alanında bulunan 5 parsel ve yol alanını cami alanına aldı. Mülkiyeti 2016 yılında İBB'ye geçen parsellerin imar planı değişikliği Bahçelievler Müftülüğü'nün talebi üzerine yapıldı. Değişiklik İBB Meclisi'nden "kamu yararı niteliği taşıdığı" gerekçesiyle, 22 Temmuz 2016 tarihinde oy birliğiyle kabul edilmişti.

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