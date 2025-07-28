İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 9-13 yaş arası çocuklar için ücretsiz Doğa Kampı düzenliyor. Günlük 200 kişilik kontenjan için başvurular başlarken; ulaşım, beslenme ve kamp kıyafetleri İBB tarafından veriliyor. Beykoz Belediyesi Mete Gazoz Tesisleri’nde yapılacak kampta çocuklar, masa tenisi, badminton, satranç gibi sporların yanı sıra koordinasyon ve parkur etkinlikleri ile okçuluk, ritim, el sanatları ve doğa atölyelerine katılım sağlayabilecek. Peki, İBB Doğa Kampına kimler başvuru yapabilir, başvuru nereden yapılır? İşte, detaylar...