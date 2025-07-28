İBB Doğa Kampı başvuruları başladı! İBB Doğa Kampına kimler başvurabilir, kamp alanı nerede?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 9-13 yaş arası çocuklar için Doğa Kampı düzenliyor. 4-29 Ağustos tarihleri arasında Beykoz Belediyesi Mete Gazoz Tesisleri'nde gerçekleşecek kampta, çocuklar günübirlik kamp yaparken sanat, spor ve kampçılık hakkında birçok etkinliğe katılabilecek. Peki, İBB Doğa Kampı başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte, ebeveynlerin merak ettiği tüm detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 9-13 yaş arası çocuklar için ücretsiz Doğa Kampı düzenliyor. Günlük 200 kişilik kontenjan için başvurular başlarken; ulaşım, beslenme ve kamp kıyafetleri İBB tarafından veriliyor. Beykoz Belediyesi Mete Gazoz Tesisleri’nde yapılacak kampta çocuklar, masa tenisi, badminton, satranç gibi sporların yanı sıra koordinasyon ve parkur etkinlikleri ile okçuluk, ritim, el sanatları ve doğa atölyelerine katılım sağlayabilecek. Peki, İBB Doğa Kampına kimler başvuru yapabilir, başvuru nereden yapılır? İşte, detaylar...
KİMLER İBB DOĞA KAMPI İÇİN BAŞVURU YAPABİLİR?
9 – 13 yaş arasındaki çocuklar, ücretsiz olarak Beykoz Belediyesi Mete Gazoz Tesisleri’nde günübirlik kampa katılabilecek.
İBB DOĞA KAMPI BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU EKRANI
Kampa katılmak isteyen 9-13 yaş arası çocuklar için başvurular, 28 Temmuz 2025 Pazartesi itibarıyla başladı. Hafta içi günlerinde düzenlenen kamp için her hafta yeni kayıt tarihleri açıklanacak. Başvurular, 'dogakampi.ibb.istanbul' adresinden yapılacak.
KAMP BOYUNCA ÇOCUKLAR İÇİN BİRÇOK ETKİNLİK DÜZENLENECEK
Çocuklar günübirlik kamp sırasında birçok aktiviteye katılım sağlayacak. İşte, kampta düzenlenecek etkinlikler;
- Masa tenisi,
- Badminton,
- Satranç koordinasyon ve parkur etkinlikleri
- Okçuluk, ritim, el sanatları
- Doğa atölyeleri,
- Temel kamp becerileri,
- Açık hava oyunları,
- Ahşap ve taş boyama atölyeleri