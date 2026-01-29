İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin emekli pazar desteği başvuruları devam ediyor. İstenilen şartları sağlayan 20 bin emekliye, yıllık toplamda 10 bin TL ödeme yapılacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ödemelerin Ramazan Ayı içerisinde yapılması planlanıyor. Peki, kimler emekli pazar desteği için başvuru yapabilir?