Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi İBB emekli pazar desteği başvuruları sürüyor: Emekli pazar desteği ne kadar, kimler alabilir, ödemeler ne zaman hesaba yatar?

        İBB emekli pazar desteği başvuruları sürüyor: Emekli pazar desteği ne kadar, kimler alabilir?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere sağladığı pazar desteği başvuruları 26 Ocak itibarıyla başladı. Buna göre; İstanbul'da yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan 20 bin emekliye, yıllık toplamda 10 bin TL ödeme yapılacak. Peki, İBB emekli pazar desteği başvuruları nereye yapılır, kimler başvuru yapabilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 15:09 Güncelleme: 29.01.2026 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin emekli pazar desteği başvuruları devam ediyor. İstenilen şartları sağlayan 20 bin emekliye, yıllık toplamda 10 bin TL ödeme yapılacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ödemelerin Ramazan Ayı içerisinde yapılması planlanıyor. Peki, kimler emekli pazar desteği için başvuru yapabilir?

        2

        İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ BAŞVURULARI SÜRÜYOR

        İBB, 26 Ocak 2026 Pazartesi itibarıyla emekli pazar desteği başvurularının başladığını duyurdu.

        Başvurular, Alo 153 Çözüm Merkezi ve https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.

        İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ NE KADAR?

        2026 yılında 20 bin emekliye, kişi başı yıllık 10 bin TL, toplamda 200 milyon TL destek sağlanacak.

        4

        İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

        Emekli Pazar Desteği’nden İstanbul sınırları içerisinde ikamet eden, sosyal destek başvurusunda bulunan ve yapılan incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen emekliler, İBB pazar desteğine başvuru yapabilir.

        5

        İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Başvuruların tamamlanmasının ardından, ödemelerin Ramazan Ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında, dolarda ne oluyor?
        Altında, dolarda ne oluyor?
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        Beşiktaş, Asllani'de sona doğru!
        Beşiktaş, Asllani'de sona doğru!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Çifte cinayette failin karısı için suça iştirak açıklaması
        Çifte cinayette failin karısı için suça iştirak açıklaması
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret