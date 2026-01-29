İBB emekli pazar desteği başvuruları sürüyor: Emekli pazar desteği ne kadar, kimler alabilir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere sağladığı pazar desteği başvuruları 26 Ocak itibarıyla başladı. Buna göre; İstanbul'da yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan 20 bin emekliye, yıllık toplamda 10 bin TL ödeme yapılacak. Peki, İBB emekli pazar desteği başvuruları nereye yapılır, kimler başvuru yapabilir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin emekli pazar desteği başvuruları devam ediyor. İstenilen şartları sağlayan 20 bin emekliye, yıllık toplamda 10 bin TL ödeme yapılacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ödemelerin Ramazan Ayı içerisinde yapılması planlanıyor. Peki, kimler emekli pazar desteği için başvuru yapabilir?
İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ BAŞVURULARI SÜRÜYOR
İBB, 26 Ocak 2026 Pazartesi itibarıyla emekli pazar desteği başvurularının başladığını duyurdu.
Başvurular, Alo 153 Çözüm Merkezi ve https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.
İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ NE KADAR?
2026 yılında 20 bin emekliye, kişi başı yıllık 10 bin TL, toplamda 200 milyon TL destek sağlanacak.
İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI
Emekli Pazar Desteği’nden İstanbul sınırları içerisinde ikamet eden, sosyal destek başvurusunda bulunan ve yapılan incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen emekliler, İBB pazar desteğine başvuru yapabilir.
İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Başvuruların tamamlanmasının ardından, ödemelerin Ramazan Ayı içerisinde yapılması planlanıyor.