İBB Sözcüsü Murat Ongun, Fransa-Türkiye maçının kent ekranlarından canlı yayınlanacağını duyurdu.
A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. maçında deplasmanda aynı puana sahip takipçisi Fransa ile karşı karşıya gelecek. Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak!
Kritik karşılaşma öncesi İBB'den sevindirici bir haber geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter’dan paylaştığı açıklamada, Fransa - Türkiye maçının kent ekranlarından yayınlanacağını duyurdu.
— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 14, 2019
YORUMLAR