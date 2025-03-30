İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat cezaevinde rahatsızlandı. Yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Mahir Polat'ın anjiyo olacağını söyledi.
Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat cezaevinde rahatsızlandı.
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Mahir Polat yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Mahir Polat'ın anjiyo olacağını söyledi.
Mahir Polat'a kardiyoloji yoğun bakımda müşahade altında yapılan tetkiklerden sonra anjiyodan vazgeçildi.
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