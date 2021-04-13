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İBB iştiraklerinden MEDYA AŞ’de Genel Müdürlük görevine Pınar Türker Fadıllıoğlu atandı

İBB iştiraklerinden MEDYA AŞ’de Genel Müdürlük görevine Pınar Türker Fadıllıoğlu atandı. Daha önce bu rolü üstlenen İpek Elif Atayman, İştirakler Koordinasyon Merkezi Basın, Yayın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğüne getirildi.

İBB iştiraklerinden MEDYA AŞ’de Genel Müdürlük görevine Pınar Türker Fadıllıoğlu atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki MEDYA AŞ’de görev değişimi yaşandı. 2019 yılından beri MEDYA AŞ’nin Genel Müdürlüğünü üstlenen İpek Elif Atayman, İştirakler Koordinasyon Merkezi Basın, Yayın Halkla İlişkiler Koordinatörü görevine atandı. MEDYA AŞ’de Genel Müdürlüğüne ise Pınar Türker Fadıllıoğlu getirildi.

Pınar Türker Fadıllıoğlu, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına aynı yıl Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı olarak başlayan Fadıllıoğlu, iletişim alanının farklı uzmanlıklarında görev aldı. Yatırımcı ilişkilerinden kamu ilişkileri yönetimine, birleşme & satın alma ve değişim yönetimi iletişiminden sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinin oluşturulması ve yönetimine, medya ilişkilerinden marka yönetimine kadar geniş bir yelpazede pek çok farklı sektörde görev aldı.

23 yıl boyunca önemli görevler üstlenen Fadıllıoğlu, sırasıyla Yapı Kredi’de önce Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcılığı ve devamında Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü, BASF’ta Türkiye & Orta Doğu & Kuzey Afrika İletişim Müdürlüğü, Glaxo Smith Kline’da Kurumsal İletişim &Kurumsal İlişkiler &Etkinlik Yönetimi Direktörlüğü, OMVP Petrol Ofisi’nde Kurumsal İletişim Direktörlüğü ve son olarak 2014’yılından itibaren HSBC’de Kurumsal İletişim Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği yaptı.

İştirakler Koordinasyon Merkezi Basın, Yayın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü görevine getirilen İpek Elif Atayman, Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü’nü bitirdi.

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