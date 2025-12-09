Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'İBB Koleksiyonları' sergisi Artistanbul Feshane'de

        'İBB Koleksiyonları' sergisi Artistanbul Feshane'de

        Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan yüzyıllık sanat birikimini özel bir seçki ile bir araya getiren "Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları" başlıklı sergi, 13 Aralık'ta Artİstanbul Feshane'de kapılarını açıyor. Sergi kapsamında 187 sanatçının 627 eseri, bir yıl boyunca ücretsiz olarak izlenebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 00:02 Güncelleme: 09.12.2025 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        'İBB Koleksiyonları' sergisi Feshane'de
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İBB Sanat Koleksiyonları halkla buluşuyor! Koleksiyonun Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan yüzyıllık sanat birikimini özel bir seçki ile bir araya getiren "Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları" başlıklı sergi, 13 Aralık'ta Artİstanbul Feshane’de kapılarını açıyor. Sergi kapsamında 187 sanatçının 627 eseri, bir yıl boyunca ücretsiz olarak izlenebilecek.

        Mert Özgen: 'An'
        Mert Özgen: 'An'

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); Atatürk Kitaplığı, Aşiyan Müzesi ve Şehir Müzesi koleksiyonları ile birlikte sanat dünyasının önde gelen isimlerinden bağış yoluyla İBB Sanat Koleksiyonlarına eklenen eserleri, "Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları" başlıklı sergisiyle bir araya getiriyor. 13 Aralık'ta Artİstanbul Feshane’nin ev sahipliğinde İstanbullularla buluşacak sergideki seçkilerin odağında, kentin sanatsal birikiminin ortak hafızasını yansıtan "Resmemaneti" koleksiyonundaki eserler yer alıyor.

        Mesrur İzzet Bey: 'Portre'
        Mesrur İzzet Bey: 'Portre'
        REKLAM

        KÖKLERİ 1925'E UZANIYOR

        İBB Sanat Koleksiyonlarının tarihi, 19. yüzyıl Tanzimat reformlarına ve 1925'te Şişli’deki Atatürk Evi’nde kurulan İnkılap Müzesi girişimine uzanıyor. Zamanla Beyazıt Medresesi’ndeki Şehir ve İnkılap Vesikaları Müze ve Kütüphanesi, Gazanfer Ağa Medresesi’ndeki Belediye Müzesi, Yıldız Sarayı’ndaki Şehir Müzesi gibi farklı mekânlarla şekillenmeye devam eden koleksiyon, günümüze dek kamusal bir sorumlulukla büyümeye ve zenginleşmeye devam etti. Bugün İBB, katılımcılık ve erişilebilirlik ilkeleriyle bu birikimi geleceğe taşımayı sürdürüyor.

        Necati Seydi Ferahoğlu: 'Kompozisyon'
        Necati Seydi Ferahoğlu: 'Kompozisyon'

        GENİŞ SANATÇI YELPAZESİ VE TEMATİK ÇEŞİTLİLİK

        Giovanni Bellini'den Tevfik Fikret'e, Abdülmecid Efendi'den Bedri Rahmi Eyüboğlu'na uzanan geniş bir sanatçı yelpazesi sunan İBB Koleksiyonları, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İstanbul'un sanatsal ve kültürel modernleşme sürecinin bütünlüklü bir panoramasını yansıtıyor.

        REKLAM

        İBB Koleksiyonları, özellikle portre alanındaki eşsiz zenginliğiyle de dikkat çekiyor. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde sanatın özne inşasına dair önemli örnekleri temsil eden portreler, dönemin toplumsal hiyerarşilerini, kültürel yönelimlerini ve temsil politikalarını yansıtarak İstanbul hafızasının kayda değer görsel bir arşivini oluşturuyor.

        Berna Türemen: 'Kuzgun'
        Berna Türemen: 'Kuzgun'

        İBB Sanat Koleksiyonunun şekillenmesinde geçmişten günümüze devam eden bağışlar önemli bir rol oynuyor. Sanatçı ailelerinden araştırmacılara, koleksiyonerlerden kurumlara kadar pek çok değerli bağışçının katkıları sayesinde bütünlüklü bir yapıya da kavuşan koleksiyon; şehirde kültürel kamusallığı genişleterek herkesi sanatın katılımcısı olmaya davet ediyor.

        Son olarak koleksiyoner Cengiz Akıncı'nın danışmanlığında İBB Sanat Koleksiyonuna kazandırılan ve “Akıncı Koleksiyonu: Kolektifin Belleği” başlığıyla sergide yer alan seçki, bireysel bakışların kamusal bir zeminle buluştuğu bir karşılaşma alanı olarak izleyici karşısına çıkıyor.

        Tevfik Fikret: 'Krizantemli Vazo'
        Tevfik Fikret: 'Krizantemli Vazo'

        "Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları" sergisindeki 627 eserin 316'sı, İBB'nin Aşiyan, Şehir ve Atatürk Kitaplığı gibi ana koleksiyonlarından temin edilirken, geri kalan 311 eser ise bağışlarla koleksiyona katılan yapıtlardan oluşuyor.

        Bir yıl boyunca Artİstanbul Feshane’de ücretsiz olarak ziyarete açık kalacak olan "Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları" sergisi, 13 Aralık 2025 - 13 Aralık 2026 tarihlerinde pazartesi hariç her gün 10.00 - 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Artİstanbul Feshane
        #istanbul büyükşehir belediyesi
        #İBB Sanat Koleksiyonları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında tutuklama kararı!
        Bahis soruşturmasında tutuklama kararı!
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Beşiktaş'tan penaltı beklentisi ve VAR tepkisi!
        Beşiktaş'tan penaltı beklentisi ve VAR tepkisi!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        Sergen Yalçın'dan flaş hakem tepkisi!
        Sergen Yalçın'dan flaş hakem tepkisi!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        "Kocam tarafından darp edildim"
        "Kocam tarafından darp edildim"
        "Zorlandığım bir dönem!"
        "Zorlandığım bir dönem!"
        Göle ateş açtı yakalandı
        Göle ateş açtı yakalandı
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel