İBB kreş fiyatlarına zam yapıldı

İBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifi ile "Yuvamız İstanbul" çatısı altındaki İBB kreşlerinde uygulanan fiyat teklifleri görüşüldü.

Mali Hizmetler Dairesi Gelirler Şube Müdürlüğünün revize ücret tarifesi teklifine komisyon tarafından da olumlu görüş bildirildi. Revize edilen 2024 yılı ücret teklifine göre 1200 lira olan fiyat 2 bin 500 liraya yükseltildi. Karar meclisten oy birliği ile geçti.

Komisyon raporunda her türlü bakım, onarım ve temizliği Bahçelievler Belediyesi tarafından yapılan Fetih, Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Kıbrıs parklarının 10 yıl süre ile belediyeye devir kararının iptali istendi. Raporun devamında ise Fetih Parkı'nın üzerindeki ticari alanların İBB'nin tasarrufunda kalması, Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Kıbrıs parklarının ise ticari alanlarıyla kamu hizmetinde kullanılmak üzere Bahçelievler Belediyesine 5 yıllığına tahsis edilmesinin uygun görüldüğü aktarıldı.

Yapılan müzakerelerin ardından teklif komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

BAKIRKÖY'ÜN PLANLARI MECLİSTEN GEÇTİ

Mecliste Bakırköy'le ilgili imar planı maddesi de oy birliği ile kabul edildi. Alınan kararla kentsel dönüşüm kapsamında evlerini yenilemek isteyen Bakırköylüler alan ve parsel birleştirme şartı aranmadan evlerini dönüştürebilecek. Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da karar sonrası emeği geçenlere ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Meclisten geçen kararla İBB, riskli yapılarının KİPTAŞ ile yenilemek isteyen hak sahiplerine, gelir durumlarına göre toplam maliyetin yüzde 40 ile yüzde 65'i oranında destek sağlayacak. Riskli binalarda oturan emeklilere ise 9 bin TL, diğer hak sahiplerine 7 bin TL kira yardımı yapılacak.