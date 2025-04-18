İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas, adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Abbas'ın etkin pişmanlıktan faydalandığı ve hakkında ev hapsi kararı verildiği de kaydedildi. Öte yandan mevcut delil durumu ve suç şüphesinin zayıflamış olması nedeniyle iş insanı Emre Serkan Bayraktar da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

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