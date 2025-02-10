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        Haberler Bilgi Yaşam İBB memur alımı yapıyor! İBB 785 itfaiye eri, 315 zabıta memuru ve 432 memur alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

        İBB memur alımı yapıyor! İBB 785 itfaiye eri, 315 zabıta memuru ve 432 memur alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1532 personel alımı yapacağını açıkladı. Bu alımda 785 itfaiye eri, 315 zabıta memuru ve 432 memur kadrosu yer alıyor. İtfaiye ve zabıta kadrolarına başvuran adaylar, yazılı ve uygulamalı sınavlara girecek. Memur kadrosuna başvuranlar ise sözlü sınavda değerlendirilicek. Adaylar başvurularını İBB'nin resmi platformu üzerinden yapabilecek. Adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve her unvan için boş kadro sayısının beş katı kadar aday sınavlara çağrılacak. İşte İBB memur alımına ilişkin detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 17:42 Güncelleme: 10.02.2025 - 17:42
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        İBB memur alımı başvuruları başladı. İBB, belediyenin birimlerinde istihdam edilmek üzere 1.532 memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda e-Devlet üzerinden yapılacak. İBB Başkanı Erkem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şeffaf, adil ve liyakatli… İBB’de itfaiye, zabıta, İETT ve İSKİ’de görev yapacak 1532 memur için başvuru başladı. E-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir.” ifadelerine yer verdi.

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        İBB 1532 MEMUR ALIMI NE ZAMAN?

        İBB, belediyenin birimlerinde istihdam edilmek üzere 1.532 memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda e-Devlet üzerinden yapılacak. İBB Başkanı Erkem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şeffaf, adil ve liyakatli… İBB’de itfaiye, zabıta, İETT ve İSKİ’de görev yapacak 1532 memur için başvuru başladı. E-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir.” ifadelerine yer verdi.

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        İBB 1532 MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Alımlar kapsamında 785 İtfaiye Eri, 315 Zabıta Memuru ve 432 diğer unvanlarda memur kadrosu için başvuru alınacak. Başvurular, “www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu” adresi üzerinden 10/02/2025 - 16/02/2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Adaylar, yalnızca bir kadro için başvuru yapabilecek.

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        İBB 1532 MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve her unvan için boş kadro sayısının beş katı kadar aday sınavlara çağrılacak. İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru adayları, yazılı ve uygulamalı sınavlara katılacak. Uygulamalı sınav öncesinde adayların boy ve kilo ölçümleri yapılacak. Şartları sağlamayanlar sınava alınmayacak ve gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem başlatılacak. Eksik veya yanlış bilgiyle yapılan başvurular işleme alınmayacak.

        Sınava katılacakların listesi, 24 Şubat 2025 tarihinde İBB’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet üzerinden erişebilecek. Sınavı kazanan adaylardan istenecek belgeler ve atama işlemleriyle ilgili bilgiler ayrıca İBB’nin internet sitesinden duyurulacak.

        Başvurular, Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilecek. Her unvan için gerekli nitelikler, KPSS puan türü ve taban puan şartları İBB’nin ilan sayfasında yer alıyor.

        İBB, bu alımla kentin ihtiyaçlarına uygun personel kadrosunu genişletmeyi hedefliyor. Memur adaylarının şartları dikkatle incelemesi ve başvurularını eksiksiz tamamlaması önem taşıyor.

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