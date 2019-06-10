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İBB'nin izci kampı kayıtları başladı

AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB),10-15 yaş arası çocuk ve gençlerin ücretsiz katılacağı yaz izci kampının kayıtları başladı

izci kampı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),10-15 yaş arası çocuk ve gençlerin ücretsiz katılacağı yaz izci kampının kayıtlarının başladığını duyurdu.

AA'nın haberine göre, her yaz döneminde düzenlenen İBB'nin yaz izci kampı bu yıl 1 Temmuz'da başlayıp 8 Eylül'de sona erecek. 10-15 yaş arası çocuk ve gençlere izcilik eğitiminin verileceği kampta, öğrenciler çadır kurma, ateş yakma, ilk yardım, telsiz ile haberleşme, çevre ve orman gibi konularda eğitilecek. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğinde düzenlenen kamp, Beykoz Kent Ormanı’ndaki alanında yapılacak.

Her yıl düzenlenen kampta 15 yılda toplam 226 bin öğrenciye izcilik hizmeti verildiğini belirten İBB, izcilerin okçuluk, resim, müzik, tiyatro, yüzme, bisiklet, binicilik, pentatlon, badminton, tırmanma, hayvan bakımı, ebru, paintball, atıcılık, kano-kürek ve oryantiring gibi hem eğlenceli hem de öğretici faaliyetlere katılacaklarını açıkladı. İBB Yaz İzci Kampı'na katılmak isteyenlerin www.ibb.istanbul ya da izcilik.ibb.istanbul adreslerinde bulunan 'kayıt' bölümüne giriş yaparak katılmak istedikleri kamp dönemini seçip ön kayıt yaptırmaları gerektiği ifade edildi.

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