İBB YURT ÜCRETİ NE KADAR 2024?

İBB Yurtlarında geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu dönemde de sabah ve akşam yemeği imkânı olacak. Yurtların bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dâhil 1950 TL olacak.