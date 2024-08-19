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        Haberler Bilgi Gündem İBB öğrenci yurt başvuruları bugün bitiyor! 2024 İBB yurt başvuru ekranı ile yurt ücreti, şartları, açılış tarihi

        İBB öğrenci yurt başvuruları bugün bitiyor! 2024 İBB yurt başvuru ekranı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurt başvuruları 16 Ağustos ile 19 Ağustos arasında alınıyor. İstanbul'da öğrenim gören üniversiteli gençlerin başvurabileceği İBB yurtlarının ücreti, kahvaltı ve akşam yemeği dâhil olmak üzere 1.950 TL olarak açıklandı. Başvurular bittikten sonra değerlendirme yapılacak ardından asil ve yedek adaylar belirlenecek. İşte, 2024 İBB yurt başvuru ekranı ile şartları ve kayıt takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 08:23 Güncelleme: 19.08.2024 - 08:23
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        İBB yurt başvurularında son güne girildi. İstanbul'da üniversite okuyacak tüm gençlerin başvurabileceği yurtlar, İstanbul'un 10 farklı ilçesinde yer alıyor. Sabah ve akşam yemeğinin servis edildiği kız-erkek öğrenci yurtları, 7 Eylül itibarıyla kapılarını öğrenciler için açmış olacak. İşte, son günde başvuru yapmak isteyenler için İBB yurt başvuru ekranı ve diğer detaylar...

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        İBB YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2024-2025 akademik yılı Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları kayıt takvimi yayımlandı.

        Takvime göre İBB yurt başvuruları, 16 Ağustos Cuma günü itibarıyla başladı ve 19 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

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        İBB YURT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        İBB yurt başvuruları, "İstanbul Senin" mobil uygulaması ya da "yurt.ibb.istanbul" internet sitesinden yapılacak.

        İBB YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        İBB BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        İBB yurtlarına başvuran öğrencilerin karşılaması gereken şartlar şu şekildedir:

        1. T.C. vatandaşı olması

        2. Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması

        3. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde bulunması

        4. Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması

        5. Taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması

        6. Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması

        7. Kamu personeli olmaması

        8. Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması

        9. Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması

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        İBB YURT ÜCRETİ NE KADAR 2024?

        İBB Yurtlarında geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu dönemde de sabah ve akşam yemeği imkânı olacak. Yurtların bu yılki ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dâhil 1950 TL olacak.

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        İBB YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Değerlendirme sürecinin ardından öğrenciler başvurularının sonuçlarına 28 Ağustos’tan itibaren 'yurt.ibb.istanbul' web sitesinden ulaşılabilecekler. Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgiler de web sitesinden duyurulacak. İBB Yurtları yeni akademik yıl için 7 Eylül’den itibaren hizmet vermeye başlayacak.

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        İBB YURT BAŞVURU, KAYIT VE KABUL SÜREÇ TAKVİMİ

        Yurt başvurularının https://yurt.ibb.istanbul/ internet sayfası üzerinden alınması: 16 Ağustos-19 Ağustos

        Yurt başvurularının değerlendirilmesi: 20 Ağustos-27 Ağustos

        Asil liste + yedek liste https://yurt.ibb.istanbul/ internet sitesinde duyurulması: 28 Ağustos

        Asil listedeki öğrencilerin online ön kayıt tarihleri: 28 Ağustos – 30 Ağustos

        Yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilere SMS ile bilgi verilmesi: 2 Eylül-4 Eylül

        Asil + yedek listeden ön kayıtlarını tamamlayan öğrencilerin kesin kayıt tarihleri: 2 Eylül-11 Eylül

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        İBB ÖĞRENCİ YURTLARI HANGİ İLÇELERDE VAR?

        Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu

        Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 1

        Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 2

        Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu

        Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu

        Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu

        Şişli Erkek Öğrenci Yurdu

        Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu

        Maltepe Kız Öğrenci Yurdu

        Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu

        Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu

        Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu

        Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu

        Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu

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