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İBB Şehir Tiyatroları’nın, her yaştan seyircisini Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde buluşturacağı Açık Hava Yaz Oyunları Haziran ayı biletleri satışa çıkıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Haziran ayında sanatseverleri en beğenilen oyunlarından Tartuffe ve Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi ile buluşturuyor.

Molière’in yazdığı, Orhan Veli Kanık’ın çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği Tartuffe; 9, 10 Haziran tarihlerinde 21.00’de, Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi; 11 Haziran tarihinde 21.00’de sahneleniyor.

Oyunların biletleri, 23 Mayıs 2023 Salı günü gişelerden, https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ adresi ve İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından satışa sunuluyor.

TARTUFFE

Zengin mi zengin bir adamın, ailesindeki ve çevresindeki kimseyi dinlemeden evine yerleştirdiği sahtekar bir sofu ile hem kendi hem de çevresindekilerin hayatını beter etmesini anlatan bu ölümsüz eserde; inanç, aile, aşk, erkek-kadın farkları, dünümüz, bugünümüz, mizah, müzik, acı, hüzün, rahatsız edici türlü anlar iç içe ve olanca dinamiğiyle seyircinin karşısına çıkarıyor.

Molière’in yazdığı, Orhan Veli Kanık’ın çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyunda Bennu Yıldırımlar, Emre Şen, Gürkan Başbuğ, Mehmet Soner Dinç, Murat Garipağaoğlu, Naci Taşdöğen, Nilay Bağ, Özge Kırdı, Semah Tuğsel, Tolga Yeter, Yeşim Koçak, Zeynep Göktay Dilbaz rol alıyor.

RÜSTEMOĞLU CEMAL'İN TUHAF HİKÂYESİ

Osmanlı İmparatorluğu'nun son demlerinde, Girit’teki yurtlarından sürgün edilen bir ailenin İstanbul’a Çanakkale'ye ve nihayet Ayvalık'a uzanan maceralı yolculuğu. Rüstem'in, Cemal'in ve hayatlarındaki diğer insanların kimi zaman gülünç kimi zaman hüzünlü ama sımsıcak hikâyeleri.

Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği oyunda Esen Koçer, Levent Üzümcü rol alıyor.