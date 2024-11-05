İBB 'SEN OKU DİYE' EĞİTİM DESTEĞİ NE KADAR?

Toplamda 100 bin şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus olmak üzere 3 bin TL ödeme yapılacak.