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Savcılıktan İBB'ye terör soruşturması açıklaması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin, işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığımızın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edilmiştir.

İBB son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB'ye terör soruşturması açıklaması! - En son haberler
DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alımlarla ilgili incelemesini tamamlayarak raporu teslim ettiğini açıkladı.

"TEVDİ RAPORU TESLİM EDİLDİ"

DHA'da yer alan habere göre Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu Cumhuriyet Başsavcılığımızın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edilmiştir" denildi.

KAFTANCIOĞLU'NDAN DESTEK ZİYARETİ

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, il disiplin kurulu, il yöneticileri, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, hakkında verilen karardan dolayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na dayanışma ziyaretinde bulundu.

KAFTANCIOĞLU VE İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, il yönetimi, partinin İstanbul'daki 39 ilçe başkanı ve 14 belediye başkanı, hakkında yerel mahkemece hapis ve siyasi yasak kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretinde bulundu. Saraçhane'deki tarihi İBB Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmada, Kaftancıoğlu ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

Ekrem İmamoğlu'na, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen cezanın ardından yapılan ziyaret İBB'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti.

İmamoğlu "AK Parti içerisinde vicdanlı, ahlaklı, adaletli bu duyguları yüksek seviyede olan nice dostlarımız var. Özellikle İBB Meclisi'nde olup da bu süreçleri izleyip vicdanı cız eden kafası öne eğilen, eve gidip kafasını 2 eline alıp 'Ya bu yapılır mı?' diye kendi kendine vahlanan arkadaşlar varsa ki var olduklarına inanıyorum, ses çıkarma zamanıdır" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmesiyle ilgili konuşan Ekrem İmamoğlu "'Özel soruşturma başsavcılığımıza teslim edildi' diye bir açıklama var. Şimdi ne dedi; böyle olursa görevden almam, ama böyle olursa şu hallerde görevden alırım dedi. Alırım, almam, bu ne kibir? Bu ne aymazlık?" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, "Milletimin vicdanını biliyorsam o vicdan yoksunu akıldan adalet yoksunu akıldan insan sevgisi yoksunu akıldan çıkan bu sözlerden sonra tek gelecekle ilgili tarifim net. Ben hangi köye gitsem o köyün evinde misafir olacağımı biliyorum. Bu tür iş ve işlemlere başvurarak neler yapalım, bir şey yapalım ayağını kıralım, bir şey yapalım önünü keselim, şunu yapalım bunu yapalım nafile ok yaydan çıkmıştır. Ok yaydan çıkmıştır, bu memlekette değişim olacaktır. Er ya da geç olacaktır. Önünde hiçbir engel tanımayan milyonlarca insanı vardır bu ülkenin" şeklinde konuştu.

İmamoğlu'nun yanında olduklarına vurgu yapan Kaftancıoğlu, "Biz biliyoruz ki, hep beraber İstanbul örgütü olarak nasıl 31 Mart'ta, nasıl 23 Haziran'da inanarak, çalışarak, sandıklara ve oylara sahip çıkarak, İstanbul'u halka verdiysek, bu kötülükler karşısında da aynı inançla hep birlikte mücadele edeceğiz ve sadece İstanbul'a değil, Türkiye'ye nefes aldıracağız, diyorum" ifadelerini kullandı.

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