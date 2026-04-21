İBB soruşturması yarına ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

DURUŞMALARDA YEDİNCİ HAFTA

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 35 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam edilecek.İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek 25’inci celsede, sanıkların savunmalarına devam edilecek.

18 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli’nin tahliyesine karar verdi.

'İFADEDE ADIM DAHİ GEÇMİYOR'

İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, Eylem 56 kapsamında iş insanı Avni Çelik’ten rüşvet istediğine yönelik iddialara ilişkin, "Ne ifadede ne eylem değerlendirmesinin herhangi bir yerinde benden bahsedilmiyor, adım dahi geçmiyor" dedi. İddianın Yakup Öner ve Avni Çelik’in ifadelerine dayandığını söyleyen Karaoğlu, anlatımlarda kendisine ilişkin herhangi bir unsur bulunmadığını da sözlerine ekledi. Yakup Öner’in "Ben bu talebi Ekrem İmamoğlu’nun isteği üzerine ilettim" sözleriyle Avni Çelik’in "Yakup Öner bana geldi" şeklindeki beyanlarına karşılık Karaoğlu, "İfadeleri okuduğumuzda Yakup Öner doğrudan Avni Çelik ile görüştüğünü söylüyor. Avni Çelik de kendisini Yakup Öner’in aradığını söylüyor ama ben yine burada Yakup Öner’e yönlendirmekle suçlanıyorum" dedi. Eylemde yer alan 'Bekletme' iddiasına ilişkin ise, sürecin teknik eksikliklerden kaynaklandığını söyleyerek, "Sözkonusu yer 9,5 sene devam eden ama bir türlü tamamlanıp iskan aşamasına gelmemiş bir yer. Yerinde birtakım imalatların, dosyasında birtakım eksiklerin olduğu bir yer. Vatandaş 9,5 senede inşaatı tamamlayamamış, sonra diyor ki 'Benim müdürlükte dosyam 3 aydır bekletiliyor'. Bu 9 senede ne oldu da sen burayı bitiremedin. Asansörü bile yapmamışsın" şeklinde konuştu.

'BİLGİM YOK'

Karaoğlu, Sarıyer Emirgan’daki bir yapı için düzenlenen güçlendirme ruhsatına ilişkin menfaat temin edildiği iddiasına yönelik ise, "Ben de bu güçlendirme ruhsatını, bu talebi Yakup Öner’e yönlendirmekle suçlanıyorum; fakat bakıyoruz iddianameye, Yakup Öner şüpheliler arasında yine yok. İfadesi dahi yok. Ruhsat başvurusu 7 Şubat 2024 tarihli. 2023 yılında daha ortada ruhsat başvurusu yok. Dolayısıyla benim bilgim de yok. Yönlendirdiğim kişi zaten eylemde yok. Bir iş insanı ve bir etkin pişmanlıkçı arasında geçen bir konuşmadan başka birşey yok. İfadelerin hiçbir yerinde, hiçbir satırında, hiçbir kelimesinde benim adım yok" dedi.

'MARKETLER KİME 10 MİLYON DOLARLIK KART VERMİŞ'

Market kartlarına ilişkin konuşan Karaoğlu, "Süleyman Atik’in etkin pişmanlık ifadesinde tadilat ruhsatı işlerinin hızlandırılması için, '10 milyon dolar değerinde market kartı alınarak İBB Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na yönlendirilmiştir' demiş. Marketler kime 10 milyonluk kart vermiş. 'Bir arkadaşımdan duydum' demiş. Dosyaya sunmuş mu; yok. Bu arkadaşın ismi ne; 'İsmini hatırlamıyorum, duydum' diyorlar ifadelerini kullandı.

'SANIK OLMAMIN TEK GEREKÇESİ BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜR OLMAM'

Karaoğlu savunmasının sonunda "Bir takım beyanlar ile oluşturulmuş somut delillere dayanmayan bir kurguyla karşı karşıyayım. Hakkımdaki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Meslek hayatım boyunca suç teşkil edecek işin işlemin içerisinde olmadım. Yasadışı bir oluşumun içerisinde yer almadım. Haksız kazanç elde etmedim. Ailemin boğazından haram lokma geçirmedim. Hiçbir olayda hukuka aykırı bir davranışım olmadı. Ne yazık ki 1 yıldır özgürlüğümden mahrumum. Bu iddianame bir bütün olarak değerlendirildiğinde benim burada sanık olmamın tek gerekçesi Boğaziçi İmar Müdürü olmam. Yaşadığım bu süreç ailemi, sevdiklerimi mağdur eden bir sürece döndü. Beraat edeceğime inanıyorum. Önce tahliyemi sonra beraatimi talep ediyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, sanık savunmalarının alınması ile yarın saat 10.00'da görülmeye devam edecek.

