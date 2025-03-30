İBB soruşturmasında üçüz villa muamması

Arama işlemleri sonucunda kira sözleşmesine ulaşan savcılık, İmamoğlu’nun 3 taksitle 15 milyon TL’ye aldığı 3 villadan tekinin yıllık peşin 6 milyon TL’ye kiraya verdiğini tespit etti.

3 villadan birine Selim İmamoğlu’nun yerleştiği, diğerine ise Dilek İmamoğlu’nun bayram sonrası taşınacağı iddia edildi. Öte yandan şahsi mülklerin güvenliğine İBB’ye ait İstgüven A.Ş. Personelinin baktığı ve maaşlarının kamu kaynaklarından karşılandığı ileri sürüldü.

“15 MİLYON TL’YE DEVRETMEDİM”

İş insanı Ali Nuhoğlu’na emniyetteki ifadesinde gerçek değeri 50 milyon dolar olan üç villayı 15 milyon TL'ye İmamoğlu'na devrettiği iddiaları da sorulduğunda şu yanıtı vermişti: “Güllüce Tarımcılık firması dosyaya konu olan villaları Nüket Sosyal ve Melih Şatıroğlu isimli şahıslardan satın almak amacıyla kurulmuştur. Ben bu villaları o dönemde yaklaşık 4 milyon dolara mal etmiştim. Bu parselde bu kişilerin kardeşi olan Amerika’da yaşayan ismini hatırlamadığım kişiye ait villayı da alıp bu üç villayı yıkarak yeni imar hakları ile büyük iki villa yapacaktım. Bu villalarda ben ve ailem oturacaktık. Ancak Amerika’da bulunan kişi villasını satmadığı için parsel bazlı imar haklarımızı kullanamadığımız için bu planı gerçekleştiremedik. Bu nedenle bu parselleri İmamoğlu İnşaat firmasına satmak için şirketin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ile görüştük ve İmamoğlu İnşaatı bahse konu villaların arkasındaki arsaya sahiplerdi ve buraya yeni bir villa yaptılar. Bundan dolayı şirketime ait villalar kendi villalarının önünü kapattığı için talep ettiler. Bana da 15 milyon TL nakit, Beylikdüzü tarafında 1 villa ve kur farkından dolayı 87 Milyon TL ödenecek şekilde İmamoğlu şirketi ile Güllüce Tarımcılık şirketi inşaatının devir sözleşmesini yaptık. Bu 87 milyon TL sözleşmenin tarihinin kur farkı ödemesiydi. Ancak bunu ödeyemedikleri için daha sonra arabuluculuk sözleşmesi yaptık. Bu sözleşme tarihinde kur farkı yaklaşık 100 milyon TL’ye çıkmıştı. Yani ben Güllüce Tarımı 15 milyon TL’ye devretmedim.”