Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İBB ücretsiz ALES ve DGS kurslarına nasıl başvuru yapılır, ders içeriği ve kurs programı nedir, DGS-ALES kurs lokasyonları

        İBB'den ücretsiz ALES ve DGS kursu: İBB ALES-DGS kurs başvurusu nasıl yapılır, ders içeriği nedir?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri ve mezunları için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) hazırlık kursları açıyor. 364 saatlik eğitim programı kapsamında öğrenciler Türkçe ve sözel mantık ile matematik ve sayısal mantık alanlarında eğitim alacak. Peki, İBB ALES ve DGS kurslarına nasıl başvuru yapılır, kurs programı nasıl işliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 16:16 Güncelleme: 16.12.2025 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İBB, öğrencilere ücretsiz hizmet verecek ALES ve DGS kurs programlarını başlattı. 26 Haziran 2026'ya kadar sürecek kurs kapsamında 364 saatlik ders işlenecek. Kursa katılım sağlamak isteyenler, başvurularını 'https://dersatolyeleri.ibb.istanbul/' üzerinden yapabilecek. İşte, İBB ALES-DGS kurs programı ve ders içeriği

        2

        İBB'DEN ÜCRETSİZ ALES VE DGS KURSU

        İBB, bu sene ilk kez ALES ve DGS hazırlık programı kapsamında ücretsiz kurslara başlıyor. Türkçe, sözel mantık, matematik ve sayısal mantık derslerinden oluşan programda toplam 364 saat ders verilecek.

        3

        İBB ÜCRETSİZ ALES VE DGS KURS PROGRAMI

        İBB Ders Atölyeleri bünyesinde ilk kez başlayacak olan ALES ve DGS hazırlık programlarında öğrenciler, Türkçe ve sözel mantık ile matematik ve sayısal mantık alanlarında eğitim alacak. Dersler, hafta içi 10.00 ve 16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Kursun yoğun içeriği sayesinde öğrenciler hem ihtiyaç duydukları derslerde gelişme kaydedebilecek hem de soru çözümleriyle sınav pratiği kazanacak.

        Kurslarda sınıf içi konu anlatımının yanı sıra farklı soru çözüm teknikleri gibi başarıyı doğrudan etkileyen alanlarda da öğrencilere katkı sağlanacak. Alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek dersler 29 Aralık’ta başlayıp 26 Haziran 2026’da sona erecek ve toplamda 364 saatlik bir programı kapsayacak.

        4

        İBB ALES VE DGS KURSUNA BAŞVURU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

        İBB ALES ve DGS kurs başvuruları 15 Aralık itibarıyla https://dersatolyeleri.ibb.istanbul/ üzerinden alınmaya başladı.

        İBB ALES VE DGS KURSU BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        İBB ALES VE DGS KURSU LOKASYONLARI

        İBB ALES ve DGS kursları, İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’ndeki, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’ndeki ve Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi’ndeki atölyeleri ile Küçükçekmece Filenin Sultanları Gençlik Merkezinde gerçekleştirilecek

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"