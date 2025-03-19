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        Haberler Ekonomi Teknoloji İBB'ye soruşturma ve İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu - Teknoloji Haberleri

        İBB'ye soruşturma ve İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 105 kişiye yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. İmamoğlu dahil 100'ün üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı alındığı bildirilirken, soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun evinde arama yapılıyor. Soruşturma ve gözaltı kararları sonrası X ve Instagram ile beraber YouTube'a daerişim sorunu yaşanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 07:29 Güncelleme: 19.03.2025 - 07:34
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        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
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