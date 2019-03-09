İBB, planları 2 yıl önce değiştirmişti

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Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyise, Ataşehir’de bulunan ve mülkiyeti Hazineye, 4 bin 112 metrekarelik araziye spor tesisi yapacak. Söz konusu spor tesisinin projelerini 2 yıl önce hazırlatan İBB, “Ataşehir İlçesi Esatpaşa Mahallesi Spor Tesisi ve Yüzme Havuzu İnşaatı”nın ihalesini 5 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirecek.
Yapı İşleri Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği ihale kapsamında, 3’ü bodrum kat olmak üzere 6 katlı inşaat yapılacak. Yapılacak tesisin 2 ve 3. bodrum katları 265 araçlık otopark olacak. Birinci bodrum katta ise fitness salonu, havuz denge tankı, teknik birimler ve soyunma odaları bulunacak. Zemin katta tam olimpik yüzme havuzu, çırpınma havuzu, soyunma odaları, ofisler ve seyirci fuayesi yer alacak. Birinci katta seyirci tribünü, toplantı salonları ve mescit yapılacak. İkinci katta ise sporcu fuayesi, soyunma odaları, hakem odaları, tribün ve halı saha bulunacak.
İBB PLANLARI 2 YIL ÖNCE DEĞİŞTİRMİŞTİ
İBB, 2017 yılında yaptığı bir plan değişikliği ile söz konusu araziyi “Sürdürülebilir Yaşam Parkı Alanı”ndan, “Açık-Kapalı Spor Tesisleri Alanı ve Zeminaltı Katlı Otopark Alanı”na almıştı.
Mülkiyeti Maliye Hazine’sine ait arazi Ziyapaşa Caddesi üzerinde bulunuyor. Yeni spor tesisinin yapılacağı arazi, Esatpaşa Gençler Birliği Spor Kulübü Sahası olarak kullanılıyordu.
Tesis için yapılacak olan toplam inşaat miktarı 41 bin 823 metrekare olacak.
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