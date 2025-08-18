ÖZGEM ATÖLYE TARİHLERİ

1 Temmuz 2025 Salı günü başlayan ve 31 Ağustos 2025 Pazar gününe kadar sürecek olan yaz okulu programı, sanat, spor, müzik ve sosyal etkinliklerle katılımcılara hem keyifli hem de geliştirici bir deneyim sunuyor.

Atölyeler, iki haftada bir yenilenen gruplar ile hafta içi her gün 10.00 – 15.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Her merkezde 10 kişilik kontenjan bulunuyor.