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İBO SHOW konukları 24 Nisan 2021: SIRA GECESİ! Bugünkü İbo Show konukları kim, isimleri ne?

İbo Show konukları bugün kim? Sorusu merak ediliyor. Her hafta cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan İBO SHOW bu haftaki konukları araştırılıyor. Star TV'de uzun yıllar sonra ekranlara geri dönen fenomen eğlence programı İbo Show 24 Nisan Nisan konukları açıklandı. Peki, İBO Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte 24 Nisan 2021 Cumartesi İBO Show konukları...

İBO SHOW konukları 24 Nisan 2021: SIRA GECESİ! Bugünkü İbo Show konukları kim, isimleri ne?

Ekranların en uzun soluklu eğlence programı İbo Show, İbrahim Tatlıses'in geçirdiği korkunç kazanın ardından ekranlara veda etmişti. Bu yıl yeniden başlayan İbo Show her hafta cumartesi akşamı Star TV'de seyirciyle buluşuyor. İbrahim Tatlıses'in sunduğu ve uzun bir aradan sonra tekrar yayınlanmaya başlayan İbo Show'un bu haftaki konukları merak konusu oldu. İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte İbo Show 24 Nisan konukları

24 NİSAN CUMARTESİ İBO SHOW'UN KONUKLARI KİM?

İbo Show'da bu hafta sıra gecesi yapılacak. Programa Zekeriya Ünlü konuk olacak.

İBO SHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, her hafta çok özel bölümlerle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, her cumartesi saat 20.00’de Star’da.

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