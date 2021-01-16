Star TV'nin fenomen eğlence programı İbo Show her hafta cumartesi akşamı ekrana geliyor. Uzun bir aradan sonra tekrar yayınlanmaya başlayan İbo Show'un konukları merak konusu oldu. İbo Show'un bu haftaki konukları kimler?

16 OCAK CUMARTESİ İBO SHOW'UN KONUKLARI KİM?

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümleri her hafta cumartesi akşamları yayınlanıyor.

İbo Show’un bu haftaki konukları arasında Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır bulunuyor. Hüseyin Turan’ın, ‘Ben zaten bir türkü söylüyorum, 10 sene sonra fark ediliyor.’ demesi stüdyoda kahkahalara sebep oldu. Haluk Levent’in zeybek oynaması dikkatleri çekti.