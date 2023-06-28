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İbo Show konukları kimler? 28 Haziran Çarşamba İbo Show'da bu akşam kimler var?

Star TV'nin uzun bir süredir ekranlardan uzak olan eğlence programı İbo Show, bu akşam bayram özel bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Birbirinden güzel şarkıların seslendirileceği program öncesi; İbo Show'da bu akşam kimler var ve İbo Show ne zaman yeniden başlayacak soruları ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

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  • İbo Show konukları kimler? 28 Haziran Çarşamba akşamı İbo Show'da bu akşam kimler var? İbo Show ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?

    Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu eğlence programlarından biri olan İbo Show, bu akşam bayram özel bölümüyle geri dönüyor. Son olarak yılbaşında yayınlanan İbo Show'un bayram özel bölümü ve ekranlara dönüş tarihine dair ayrıntıları derledik!
  • İbo Show konukları kimler? 28 Haziran Çarşamba akşamı İbo Show'da bu akşam kimler var? İbo Show ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?

    İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

    İbo Show bu hafta bayram özel bölümüyle kolaj olarak ekranlara gelecek ve birçok isim yer alacak.
  • İbo Show konukları kimler? 28 Haziran Çarşamba akşamı İbo Show'da bu akşam kimler var? İbo Show ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?

    İBO SHOW YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Her Cumartesi birbirinden özel konuklarıyla izleyiciye müzik ziyafeti sunan İbo Show'un ne zaman yeniden ekranlara geri döneceği hala bilinmiyor.

    Söz konusu duruma ilişkin İbrahim Tatlıses ve Star TV'den resmi bir açıklama bulunmuyor.
  • İbo Show konukları kimler? 28 Haziran Çarşamba akşamı İbo Show'da bu akşam kimler var? İbo Show ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?

    STAR TV YAYIN AKIŞI 28 HAZİRAN 2023

    16:00 Sefirin Kızı

    19:00 Star Haber

    20:00 Kocan Kadar Konuş

    22:30 Kocan Kadar Konuş

    00:30 İbo Show

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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