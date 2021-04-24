Her hafta sosyal medyanın gündeminde oturan İbo Show araştırılıyor. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunduğu İBO Show bu akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Her hafta cumartesi akşamları birbirinden renkli konuklarla ekrana gelen İBO Show'un yayın saati ve konukları merak konusu oldu. İBO SHOW saat kaçta başlayacak? İbo Show ne zaman, hangi kanalda?

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, her cumartesi saat 20.00’de Star’da.

İBO SHOW 24 NİSAN KONUKLARI

İbo Show 24 Nisan Cumartesi akşamı bölümünün konukları Zekeriya Ünlü ve Sıra Gecesi ekibi oldu.