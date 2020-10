İbrahim Erkal 10 Ekim 1966’da Erzurum’un Narman kentinde dünyaya geldi. 1984 yılında İbrahim Güzelses adıyla "Sarhoş Baki (Erzurum Türküleri)" adlı ilk albümünü çıkardı. Fakat sesini duyuramadı. 1994 yılının ilk ayında kendi adıyla çıkardığı ilk albümü Tutku adlı albümünü yayınladı. Bu albümle sesini duyurmayı başardı ve müziğiyle insanların ilgi odağı oldu. 1997 yılında Canısı adlı TV filminin başrolünde Emine Ün ile birlikte oynadı. Film yayınlandığı gün çok reyting alınca dizi olarak yayınlanma kararı alındı. Aynı yıl Canısı adıyla Star TV'de dizi olarak yayınlanmaya başlandı. Daha sonra dizi Show TV'ye geçti ve 1998 yılında ekranlara veda etti.

1998 yılında dördüncü albümü Sırılsıklam çıktı. Albümden ilk olarak "Güllerede Küstüm" adlı şarkı yayınlanan ilk parça olmuştur. Ardından diğer hit şarkısı "Gavurun Kızı" parçasını yayınladı. Albüm oldukça beğenildi ve iyi bir satış grafiği çizdi. Albümden son olarak albümün en fazla ses getiren parçalarından birisi olan "Sen Aldırma" adlı parçayı yayınladı. Albümün adını taşıyan parçanın Eylül 1998 tarihinde dizisi yayınlanmaya başladı. 5 Ocak 2000 tarihinde beşinci albümü De Get Yalan Dünya'yı çıkardı. Albümle aynı adı taşıyan "De Get Yalan Dünya" adlı parça döneme damgasını vurdu. Ardından albümden bir parça daha yayınladı. 2001 yılında Su Gibi albümünü çıkarmıştır. Şubat 2017 tarihinde Ömrüm adındaki on üçüncü albümünü çıkardı. Albümle aynı adı taşıyan "Ömrüm" adlı parça beğeni toplamayı başardı. Albüm çıktıktan iki ay sonra İbrahim Erkal, evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçirdi. 29 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 11 Mayıs 2017 tarihinde hayatını kaybetti.

İBRAHİM ERKAL KİMDİR?

10 Ekim 1966 tarihinde Erzurum, Narman'da dünyaya gelmiştir. Altı kardeşin en büyüğüdür. İlkokul ve lise öğrenimini doğup büyüdüğü ilçede tamamlamıştır. Müziğe kendi kendine ilkokul yıllarında bağlama, mandolin ve flüt gibi müzik enstrümanları çalarak başladı. Lise öğretimini bitirdikten sonra Musa Eroğlu Müzik Eğitim Merkezi binasında solfej ve nota dersleri almaya başladı. Geceleri ise Ankara'nın çeşitli yerlerinde sahne alıyordu. 1987 yılında askere gitti ve 1988 yılında askerliğini İstanbul Kalender Ordu Evinde solist olarak bitirdi.

Askerliğini bitirdikten sonra Erzurum'a döndü. 1989 yılında tekrar İstanbul'a dönmeye karar verdi ve geri döndü. İstanbul'da garsonluk yapmaya başladı. Garsonluk yaparken bir yandan da Telden Dile Müzik Merkezinde eğitimine devam etti. 1991 yılında piyanist ve udi olarak sahneye çıkmaya başladı. Bir süre bu şekilde sahne almaya devam etti. 1992 yılında ise Tekirdağ'ın Kumbağ ilçesinde aynı şekilde bir yıl çalıştı. 1984 yılında, İbrahim Güzelses adıyla Sarhoş Baki (Erzurum Türküleri) adlı ilk albümünü çıkardı. Fakat albümle sesini duyuramadı. Aynı yıl kendi adıyla çıkarmaya karar verdiği albümünün parçalarını yazmaya başladı. 1992 yılının sonunda albümün şarkılarını tamamladı ve İstanbul'a dönüp Telden Dile Müzik Merkezinde öğretmen arkadaşları ile birlikte ilk albümünü yaptı. Elindeki hazır albümü ile birlikte plakçılar çarşısına gitti. 1993 yılında eserlerini birçok plakçıya dinletme'sine rağmen hiçbir olumlu sonuç alamadı. Uğraşları sonucunda kimseden ses çıkmayınca vazgeçip Erzurum'a dönme kararı aldı.

Erzurum'a dönmek üzereyken rastlantı sonucu İskender Ulus'la tanıştı. Bu tanışmanın ardından Ulus Müzik etiketiyle tamamladığı Tutku (1994) albümünü çıkardı. Aynı yıl Galatasaray için Ölümüne Cim Bom adlı sekiz parçadan oluşan bir albüm yaptı. İbrahim Erkal adıyla çıkardığı ilk albümünden sonra solist olarak çalıştığı restorandaki işini bırakıp, yeni albüm ve yeni bestelerine konsantre olmak üzere kolları sıvadı. 8 Mart 1995 tarihinde Sıra Bende/Aklımdasın adlı ikinci albümünü çıkardı. Albümdeki hit şarkılarıyla adından sıkça söz ettirdi. 8 Temmuz 1996 tarihinde üçüncü ve en iyi albümü olarak kabul edilen Gönlünüze Talibim piyasaya çıktı. Albümdeki şarkıların hepsi hit oldu. Yayınlanan ilk şakı "Unutmayacağım" herkes tarafından çok beğenildi. Ardından, "Canısı" adlı parça yayınlandı ve şarkı tüm ülkede bir anda dilden dile dolanır oldu. Albümden son olarak "Erzurum'a Gel" adlı parça yayınlandı. Albüm 1996 yılının en iyi albümlerinden birisi oldu ve 1997 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde dört dalda ödüle aday oldu. Gece de iki ödül birden alarak törene damgasını vuran isimlerden oldu. 1996 yılında Canısı adlı bir TV filminde başrol oynadı. Ardından film çok reyting alınca dizi olma kararı alındı. 1997 yılında dizi olarak ekranlarda yer aldı. Film gibi dizisi de reyting rekorları kırdı. Dizi 26. bölümde ekranlara veda etti.

1998 yılında dördüncü albümü Sırılsıklam'ı piyasaya sundu. Albümden, "Güllerede Küstüm", "Gavurun Kızı", ve "Sen Aldırma" gibi hit şarkılar yayınlandı ve döneme damgasını vurdu. Ardından, Sırılsıklam adlı TV dizisinin baş rolünde oynadı. 2000 yılının ilk haftası De Get Yalan Dünya/Nasıl Sevmiştim adlı beşinci albümünü yayınladı. "De Get Yalan Dünya" adlı şarkı dönemin en çok dinlenen şarkılarından birisi olmuştu. Albüm iyi bir satış grafiği çizerken, albümden iki şarkı daha yayınlandı. 2001 yılında, "Su Gibi" adlı altıncı albümünü yayınladı. Albümden yayınlanan "Aşkından Yanayım Mı (Gönül)" adlı parça döneme damgasını vurdu. Radyolarda en çok istek alan parçalardan birisi oldu ve albümdeki en etkili şarkılardan birisi olmayı başardı.

Daha sonra "Güzelleşelim" adlı ikinci parçasını yayınladı. 2002 yılında, Aşkname albümünü yayınladı. Albümden üç hit şarkı yayınlandı. 2004 yılında Gönül Limanı albümünü yayınladı. Albümden üç hit şarkı yayınlandı ve bunlardan birisi Zara ile düet yaptığı "Yandım" parçasıdır. 2006 yılında sekizinci albümü yayınlandı. Albümdeki birçok şarkı dinleyiciler tarafından beğenildi. İbrahim Erkal, ayrıca dönemin izlenme rekorları kıran dizisi Cennet Mahallesi'ne de konuk oldu. 2008 yılında, Ulus Müzik'ten ilk kez ayrı çıkardığı Aranağme albümünü yayınladı. Albümdeki "Sen Bana Lazımsın" adlı parça o dönem çok beğenildi. 2011 yılında Burnumda Tütüyorsun albümünü çıkardı. 2015 yılında, üç yıl aradan sonra Nefes 1 adındaki on ikinci albümünü piyasaya sundu. Zara, İzzet Yıldızhan, Vahdet Vural, Zeynep, Murat Yıldız, Kader, Hülya Avşar, Metin Şentürk, İbrahim Tatlıses, Ayhan Aşan, Yudum, Ümit Yılmaz, Burhan Çaçan, Gökhan Özen, Alişan, Ceylan, Erdinç Şahin, Ferman Toprak, Mine Koşan ve Soner Arıca gibi pek çok sanatçı eserlerini yorumlamıştır, anonim olanlar hariç seslendirdiği tüm eserlerin söz ve müziği kendisine aittir.

İBRAHİM ERKAL ÖZEL HAYATI

2003 yılında, Filiz Akgün ile evlendi. 2004 yılının Temmuz ayında Dilara Hatice adında kızı dünyaya geldi. 2005 yılında oğlu Eralp Erkal dünyaya geldi. 2010'lu yılların başında bir gıda dükkanı açtı.

İBRAHİM ERKAL ÖLÜMÜ

Erkal, 12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucunda dengesini kaybetti ve yere kafasını vurarak beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Erkal, yoğun bakıma alındı. 9 Mayıs'ta beyin ölümünün gerçekleştiği, yaşam destek ünitesine bağlı olarak kalp ve diğer organlarının hayatî fonksiyonlarının devam ettirildiği bildirildi. 11 Mayıs 2017'de tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 50 yaşında hayatını kaybetti. 13 Mayıs 2017'de Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.